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Предстоящая встреча с Трампом и национализация в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 13.02.2025
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Предстоящая встреча с Трампом и национализация в Крыму: главное за день
Предстоящая встреча с Трампом и национализация в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 13.02.2025
Предстоящая встреча с Трампом и национализация в Крыму: главное за день
За ночь над регионами Российской Федерации средствами ПВО было сбито 83 беспилотника. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как готовился и в какой атмосфере... РИА Новости Крым, 13.02.2025
2025-02-13T22:54
2025-02-13T22:54
главное за день
новости
общество
в мире
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 фев - РИА Новости Крым. За ночь над регионами Российской Федерации средствами ПВО было сбито 83 беспилотника. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как готовился и в какой атмосфере проходил разговор между президентами России и США. В Крыму национализируют имущество украинского экс-омбудсмена Людмилы Денисовой и других олигархов. В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло село Второе Водяное. Владелец танкера "Волганефть-239" заплатит 300 тысяч рублей штрафа за нарушение требований технического регламента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.83 беспилотника уничтожены над Россией за ночьПВО отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов, в течение ночи были сбиты 83 беспилотника. сообщили в Минобороны. Воздушные атаки были пресечены в Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями."37 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области; по 12 – над Курской и Липецкой областями, девять беспилотников – над территорией Тверской области, по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.В Липецкой области в результате атаки дронов была ранена женщина и повреждены жилые дома, в Воронежской области обломки дронов повредили дома и инфраструктуру.Песков рассказал о встрече Путина и ТрампаТелефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он."Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Дмитрий Песков.В Крыму национализируют имущество ДенисовойДепутаты Государственного Совета Крыма готовятся национализировать еще 720 объектов имущества, которые ранее принадлежали украинским олигархам. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов."Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред нашей республике и стране", - отметил он в Telegram-канале.Всего в республике национализированы уже более 4200 объектов, принадлежащих украинскому бизнесу.Водяное Второе в ДНР перешло под контроль РоссииВооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Всего за минувшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли более 1200 боевиков, российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Владельцу танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе, назначили административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. Такое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщило РИА Новости."Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волготранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 ("Нарушение требований технических регламентов – ред.). Назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", – цитирует агентство представителя суда.
https://crimea.ria.ru/20250213/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-7-bespilotnikov-1144162808.html
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Предстоящая встреча с Трампом и национализация в Крыму: главное за день

Предстоящая встреча Путина с Трампом и национализация в Крыму: главное за день

22:54 13.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 фев - РИА Новости Крым. За ночь над регионами Российской Федерации средствами ПВО было сбито 83 беспилотника. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как готовился и в какой атмосфере проходил разговор между президентами России и США. В Крыму национализируют имущество украинского экс-омбудсмена Людмилы Денисовой и других олигархов. В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло село Второе Водяное. Владелец танкера "Волганефть-239" заплатит 300 тысяч рублей штрафа за нарушение требований технического регламента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

83 беспилотника уничтожены над Россией за ночь

ПВО отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов, в течение ночи были сбиты 83 беспилотника. сообщили в Минобороны. Воздушные атаки были пресечены в Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.
"37 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области; по 12 – над Курской и Липецкой областями, девять беспилотников – над территорией Тверской области, по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.
В Липецкой области в результате атаки дронов была ранена женщина и повреждены жилые дома, в Воронежской области обломки дронов повредили дома и инфраструктуру.
ПВО
13 февраля, 20:46
ВСУ попытались беспилотниками атаковать Крым

Песков рассказал о встрече Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.
"Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. С этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Дмитрий Песков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы

В Крыму национализируют имущество Денисовой

Депутаты Государственного Совета Крыма готовятся национализировать еще 720 объектов имущества, которые ранее принадлежали украинским олигархам. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
"Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — "Пивобезалкогольный комбинат Крым", "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, "Сакские минеральные воды", "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред нашей республике и стране", - отметил он в Telegram-канале.
Всего в республике национализированы уже более 4200 объектов, принадлежащих украинскому бизнесу.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 16:02
Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Сочи

Водяное Второе в ДНР перешло под контроль России

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Всего за минувшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли более 1200 боевиков, российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника.
Пентагон
13 февраля, 15:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Для чего шеф Пентагона "признал" Крым российским – мнение

Суд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"

Владельцу танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе, назначили административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. Такое решение принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщило РИА Новости.
"Суд решил привлечь закрытое акционерное общество "Волготранснефть" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 ("Нарушение требований технических регламентов – ред.). Назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", – цитирует агентство представителя суда.
Роддом№2 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 14:58
В минздраве Крыма прокомментировали информацию об опасных родах
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Заголовок открываемого материала
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