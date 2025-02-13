https://crimea.ria.ru/20250213/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-privodyat-v-poryadok-pamyatniki-ko-dnyu-pobedy-1144151272.html
В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 13.02.2025
В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
К 9 мая все памятники Бахчисарайского района Крыма будут приведены в порядок – отреставрированы, покрашены и ухожены. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявила... РИА Новости Крым, 13.02.2025
2025-02-13T22:05
2025-02-13T22:05
2025-02-13T22:05
80 лет победы
бахчисарайский район
анжелика ястребова
память
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131207709_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_a8637c890b920962e3f3311e3cff93ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. К 9 мая все памятники Бахчисарайского района Крыма будут приведены в порядок – отреставрированы, покрашены и ухожены. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.По ее словам, работа по сохранению памятников защитникам в период Великой Отечественной войны - одно из приоритетных направлений деятельности районной администрации в преддверии 80-й годовщины Победы. Однако дефицит местного бюджета не позволяет в достаточной мере профинансировать полноценное восстановление всех памятников, отметила глава райадминистрации.Так, за счет местного бюджета планируется провести реставрацию мемориальных комплексов в селе Угловое, а в Бахчисарае работы уже начаты, добавила Ястребова.Кроме того, администрация села Долинное за счет средств местного бюджета с января начала корректировать ранее разработанную научно-проектную документацию для проведения ремонта Братской могилы советских воинов.Заявка на первоочередное включение этого памятника в финансируемую Министерством обороны РФ федеральную целевую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" была направлена в декабре прошлого года."Мы очень надеемся, что получим положительное решение о продлении этой программы. Работы по реставрации мемориального комплекса планируется начать в 2025 году", – отметила Ястребова.Она подчеркнула, что на территории всех поселений Бахчисарайского района регулярно ведутся текущие и капитальные ремонты памятников. И особенно много их планируется к апрелю – годовщине освобождения Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков."К 9 мая все памятники будут приведены в соответствие, отреставрированы, покрашены и ухожены", – резюмировала Ястребова.Ранее сообщалось, что музеи в Керчи начали подготовку к празднованию 80-летия Дня Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеЮбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/06/1131207709_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_b9f4773055f7f51b800624dbeafeeadf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80 лет победы, бахчисарайский район, анжелика ястребова, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, новости крыма
В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. К 9 мая все памятники Бахчисарайского района Крыма будут приведены в порядок – отреставрированы, покрашены и ухожены. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.
По ее словам, работа по сохранению памятников защитникам в период Великой Отечественной войны - одно из приоритетных направлений деятельности районной администрации в преддверии 80-й годовщины Победы. Однако дефицит местного бюджета не позволяет в достаточной мере профинансировать полноценное восстановление всех памятников, отметила глава райадминистрации.
Заявки на включение объектов в федеральные целевые программы регулярно направляют на рассмотрение департамента государственной охраны культурного наследия Крыма. Одновременно проводятся те работы, которые посильны для бюджета района, уточнила Ястребова.
Так, за счет местного бюджета планируется провести реставрацию мемориальных комплексов в селе Угловое, а в Бахчисарае работы уже начаты, добавила Ястребова.
Кроме того, администрация села Долинное за счет средств местного бюджета с января начала корректировать ранее разработанную научно-проектную документацию для проведения ремонта Братской могилы советских воинов.
Заявка на первоочередное включение этого памятника в финансируемую Министерством обороны РФ федеральную целевую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" была направлена в декабре прошлого года.
"Мы очень надеемся, что получим положительное решение о продлении этой программы. Работы по реставрации мемориального комплекса планируется начать в 2025 году", – отметила Ястребова.
Она подчеркнула, что на территории всех поселений Бахчисарайского района регулярно ведутся текущие и капитальные ремонты памятников. И особенно много их планируется к апрелю – годовщине освобождения Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков.
"К 9 мая все памятники будут приведены в соответствие, отреставрированы, покрашены и ухожены", – резюмировала Ястребова.
Ранее сообщалось
, что музеи в Керчи начали подготовку к празднованию 80-летия Дня Победы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: