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В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы

В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 13.02.2025

В Бахчисарайском районе Крыма приводят в порядок памятники ко Дню Победы

К 9 мая все памятники Бахчисарайского района Крыма будут приведены в порядок – отреставрированы, покрашены и ухожены. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявила... РИА Новости Крым, 13.02.2025

2025-02-13T22:05

2025-02-13T22:05

2025-02-13T22:05

80 лет победы

бахчисарайский район

анжелика ястребова

память

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. К 9 мая все памятники Бахчисарайского района Крыма будут приведены в порядок – отреставрированы, покрашены и ухожены. Об этом в прямом эфире в соцсетях заявила глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова.По ее словам, работа по сохранению памятников защитникам в период Великой Отечественной войны - одно из приоритетных направлений деятельности районной администрации в преддверии 80-й годовщины Победы. Однако дефицит местного бюджета не позволяет в достаточной мере профинансировать полноценное восстановление всех памятников, отметила глава райадминистрации.Так, за счет местного бюджета планируется провести реставрацию мемориальных комплексов в селе Угловое, а в Бахчисарае работы уже начаты, добавила Ястребова.Кроме того, администрация села Долинное за счет средств местного бюджета с января начала корректировать ранее разработанную научно-проектную документацию для проведения ремонта Братской могилы советских воинов.Заявка на первоочередное включение этого памятника в финансируемую Министерством обороны РФ федеральную целевую программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" была направлена в декабре прошлого года."Мы очень надеемся, что получим положительное решение о продлении этой программы. Работы по реставрации мемориального комплекса планируется начать в 2025 году", – отметила Ястребова.Она подчеркнула, что на территории всех поселений Бахчисарайского района регулярно ведутся текущие и капитальные ремонты памятников. И особенно много их планируется к апрелю – годовщине освобождения Бахчисарайского района от немецко-фашистских захватчиков."К 9 мая все памятники будут приведены в соответствие, отреставрированы, покрашены и ухожены", – резюмировала Ястребова.Ранее сообщалось, что музеи в Керчи начали подготовку к празднованию 80-летия Дня Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму Когда откроют новый парк и аллею Славы в БахчисараеЮбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парады

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80 лет победы, бахчисарайский район, анжелика ястребова, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, новости крыма