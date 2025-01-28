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Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму
Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму
В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T07:10
2025-01-28T07:10
2025-01-28T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и маломобильных граждан. Сложнее обстоит ситуация у частников, сказал РИА Новости Крым начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил местным властям повысить качество и доступность перевозок маршрутным транспортом семей с детьми. Речь в том числе идет о закупке машин, оснащенных для таких перевозок.Более 150 автобусов и маршруток в городе принадлежат частным перевозчикам, и там ситуация иная."У нас 151 единица обслуживается частными перевозчиками, из них треть оснащена для перевозки маломобильных групп населения. У нас установлено требование, чтобы не менее 30% транспорта было оснащено для перевозки маломобильных групп", – уточнил начальник управления транспорта.Чтобы поручение президента было исполнено, профильное министерство должно выработать какие-то единые количественные требования, считает Георгий Сухацкий. И уже на основании этого будут меняться нормативы качества на местах.Что думают перевозчикиРабота по улучшению доступности транспорта в Крыму идет давно, сказал Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. Во всех городах есть автобусы с низким полом, у больших автобусов есть наклон кузова. Подъезжая к остановке, они опускают его, чтобы колясочникам и мамам с детьми было комфортнее заезжать.Водители к таким машинам относятся хорошо, поскольку площадка для колясок при их отсутствии превращаются в стоячие места для пассажиров. Больше таких мест – больше денег. Но в случае, если на остановке будет человек в инвалидной коляске или мама с ребенком в коляске, водитель обязан выйти и опустить пандус."Водители нормально относятся. Эта площадка, она же не пустует – если нет коляски, то там просто стоят пассажиры, она для этого предусмотрена. Это в городском и пригородном режиме, и проблем нет. Водители нормально реагируют", – отмечает специалист.Требования о закупке такого транспорта местные власти прописывают при организации конкурсов на обслуживание маршрутов. В каждом городе или поселке они разные, рассказал Зиновий Лудчак. Но именно условия этих конкурсов заставляют частные транспортные компании закупать автобусы с низким полом, хотя они значительно дороже.Помощь частным перевозчикам для закупки оборудованных машин будет оказываться в соответствии Федеральной программой обновления подвижного состава, которая рассчитана до 2030 года."В рамках этой программы будет делаться акцент на приобретение автобусов с низким полом и, самое главное, производство таких автобусов. Производители еще должны успевать их производить", – сказал Зиновий Лудчак.Согласно поручению президента Владимира Путина, опубликованному на сайте Кремля, до 15 апреля должен быть разработан механизм поддержки производителей таких автобусов и троллейбусов. До 15 мая на местах должна быть проработана система организации закупок транспортных средств, предусматривающих возможность перевозок семей с детьми в колясках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыВ ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – МариупольТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти
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транспорт, владимир путин (политик), новости, новости крыма, крым, общественный транспорт, автобус, георгий сухацкий, крымтроллейбус, зиновий лудчак
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и маломобильных граждан. Сложнее обстоит ситуация у частников, сказал РИА Новости Крым
начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил местным властям
повысить качество и доступность перевозок маршрутным транспортом семей с детьми. Речь в том числе идет о закупке машин, оснащенных для таких перевозок.
"В Симферополе все транспортные средства "Крымтроллейбуса" оснащены для перевозки маломобильных групп населения, – объяснил Георгий Сухацкий. – Это 81 троллейбус, которые работают на городских маршрутах, и 127 единиц автобусов".
Более 150 автобусов и маршруток в городе принадлежат частным перевозчикам, и там ситуация иная.
"У нас 151 единица обслуживается частными перевозчиками, из них треть оснащена для перевозки маломобильных групп населения. У нас установлено требование, чтобы не менее 30% транспорта было оснащено для перевозки маломобильных групп", – уточнил начальник управления транспорта.
Чтобы поручение президента было исполнено, профильное министерство должно выработать какие-то единые количественные требования, считает Георгий Сухацкий. И уже на основании этого будут меняться нормативы качества на местах.
Что думают перевозчики
Работа по улучшению доступности транспорта в Крыму идет давно, сказал Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. Во всех городах есть автобусы с низким полом, у больших автобусов есть наклон кузова. Подъезжая к остановке, они опускают его, чтобы колясочникам и мамам с детьми было комфортнее заезжать.
"Таких автобусов у нас уже много. И не только большой вместимости, а и малой тоже – некоторые модели имеют сзади большую площадку, и они приспособлены для этих целей", – сказал Лудчак.
Водители к таким машинам относятся хорошо, поскольку площадка для колясок при их отсутствии превращаются в стоячие места для пассажиров. Больше таких мест – больше денег. Но в случае, если на остановке будет человек в инвалидной коляске или мама с ребенком в коляске, водитель обязан выйти и опустить пандус.
"Водители нормально относятся. Эта площадка, она же не пустует – если нет коляски, то там просто стоят пассажиры, она для этого предусмотрена. Это в городском и пригородном режиме, и проблем нет. Водители нормально реагируют", – отмечает специалист.
Требования о закупке такого транспорта местные власти прописывают при организации конкурсов на обслуживание маршрутов. В каждом городе или поселке они разные, рассказал Зиновий Лудчак. Но именно условия этих конкурсов заставляют частные транспортные компании закупать автобусы с низким полом, хотя они значительно дороже.
"Среди частников сейчас, я думаю, порядка 15% точно такого транспорта есть, это то, что я вижу по городам. Они более дорогие. Если автобус просто с низким полом, это процентов на 20 дороже", – рассказал эксперт.
Помощь частным перевозчикам для закупки оборудованных машин будет оказываться в соответствии Федеральной программой обновления подвижного состава, которая рассчитана до 2030 года.
"В рамках этой программы будет делаться акцент на приобретение автобусов с низким полом и, самое главное, производство таких автобусов. Производители еще должны успевать их производить", – сказал Зиновий Лудчак.
Согласно поручению президента Владимира Путина, опубликованному на сайте Кремля, до 15 апреля должен быть разработан механизм поддержки производителей таких автобусов и троллейбусов. До 15 мая на местах должна быть проработана система организации закупок транспортных средств, предусматривающих возможность перевозок семей с детьми в колясках.
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