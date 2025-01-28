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Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T07:10

2025-01-28T07:10

2025-01-28T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и маломобильных граждан. Сложнее обстоит ситуация у частников, сказал РИА Новости Крым начальник управления транспорта администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил местным властям повысить качество и доступность перевозок маршрутным транспортом семей с детьми. Речь в том числе идет о закупке машин, оснащенных для таких перевозок.Более 150 автобусов и маршруток в городе принадлежат частным перевозчикам, и там ситуация иная."У нас 151 единица обслуживается частными перевозчиками, из них треть оснащена для перевозки маломобильных групп населения. У нас установлено требование, чтобы не менее 30% транспорта было оснащено для перевозки маломобильных групп", – уточнил начальник управления транспорта.Чтобы поручение президента было исполнено, профильное министерство должно выработать какие-то единые количественные требования, считает Георгий Сухацкий. И уже на основании этого будут меняться нормативы качества на местах.Что думают перевозчикиРабота по улучшению доступности транспорта в Крыму идет давно, сказал Президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. Во всех городах есть автобусы с низким полом, у больших автобусов есть наклон кузова. Подъезжая к остановке, они опускают его, чтобы колясочникам и мамам с детьми было комфортнее заезжать.Водители к таким машинам относятся хорошо, поскольку площадка для колясок при их отсутствии превращаются в стоячие места для пассажиров. Больше таких мест – больше денег. Но в случае, если на остановке будет человек в инвалидной коляске или мама с ребенком в коляске, водитель обязан выйти и опустить пандус."Водители нормально относятся. Эта площадка, она же не пустует – если нет коляски, то там просто стоят пассажиры, она для этого предусмотрена. Это в городском и пригородном режиме, и проблем нет. Водители нормально реагируют", – отмечает специалист.Требования о закупке такого транспорта местные власти прописывают при организации конкурсов на обслуживание маршрутов. В каждом городе или поселке они разные, рассказал Зиновий Лудчак. Но именно условия этих конкурсов заставляют частные транспортные компании закупать автобусы с низким полом, хотя они значительно дороже.Помощь частным перевозчикам для закупки оборудованных машин будет оказываться в соответствии Федеральной программой обновления подвижного состава, которая рассчитана до 2030 года."В рамках этой программы будет делаться акцент на приобретение автобусов с низким полом и, самое главное, производство таких автобусов. Производители еще должны успевать их производить", – сказал Зиновий Лудчак.Согласно поручению президента Владимира Путина, опубликованному на сайте Кремля, до 15 апреля должен быть разработан механизм поддержки производителей таких автобусов и троллейбусов. До 15 мая на местах должна быть проработана система организации закупок транспортных средств, предусматривающих возможность перевозок семей с детьми в колясках.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыВ ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – МариупольТроллейбусный парк Симферополя требует обновления - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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