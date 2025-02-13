https://crimea.ria.ru/20250213/tramp-prizval-vosstanovit-bolshuyu-vosmerku-s-uchastiem-rossii-1144163719.html

Трамп призвал восстановить Большую восьмерку с участием России

Трамп призвал восстановить Большую восьмерку с участием России - РИА Новости Крым, 13.02.2025

Трамп призвал восстановить Большую восьмерку с участием России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg. РИА Новости Крым, 13.02.2025

2025-02-13T23:34

2025-02-13T23:34

2025-02-13T23:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg."Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", — сказал он.Глава Белого дома назвал исключение страны из "Большой восьмерки" ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.У Москвы, отметил Трамп, должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России"."Думаю, (президент России Владимир — ред.) Путин хотел бы вернуться", — добавил президент США."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, g7, внешняя политика, в мире, новости