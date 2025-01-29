https://crimea.ria.ru/20250129/tramp-nachal-deystvovat-ekspert-obyasnil-vozbuzhdenie-dela-na-umerova-1143737364.html

Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова

Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова

Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T06:56

2025-01-29T06:56

2025-01-29T06:56

украина

сша

коррупция

дональд трамп

рустем умеров

мнения

андрей манойло

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не может повлиять на эту ситуацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Политолог отметил, что состоящая из различных ведомств и организаций антикоррупционная вертикаль, которая представляет собой на Украине вторую систему власти, независимую от первой, была ранее выстроена Соединенными Штатами Америки, чтобы контролировать ситуацию на Украине и иметь прямой инструмент параллельного управления этой страной.Эта антикоррупционная вертикаль Зеленскому и его окружению не подчиняется, подчеркнул Манойло.Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным организации, министра подозревают в незаконном отказе продлить контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и увольнении двух членов наблюдательного совета агентства.Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре 2023 года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЧем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – экспертУкраина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, коррупция, дональд трамп, рустем умеров, мнения, андрей манойло, в мире