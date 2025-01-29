https://crimea.ria.ru/20250129/tramp-nachal-deystvovat-ekspert-obyasnil-vozbuzhdenie-dela-na-umerova-1143737364.html
Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова
Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова
Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T06:56
2025-01-29T06:56
2025-01-29T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не может повлиять на эту ситуацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Политолог отметил, что состоящая из различных ведомств и организаций антикоррупционная вертикаль, которая представляет собой на Украине вторую систему власти, независимую от первой, была ранее выстроена Соединенными Штатами Америки, чтобы контролировать ситуацию на Украине и иметь прямой инструмент параллельного управления этой страной.Эта антикоррупционная вертикаль Зеленскому и его окружению не подчиняется, подчеркнул Манойло.Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным организации, министра подозревают в незаконном отказе продлить контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и увольнении двух членов наблюдательного совета агентства.Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре 2023 года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЧем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – экспертУкраина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, коррупция, дональд трамп, рустем умеров, мнения, андрей манойло, в мире
Трамп начал действовать: эксперт объяснил возбуждение дела на Умерова
Уголовное дело на главу минобороны Украины Умерова возбудили по отмашке Трампа – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым.
Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не может повлиять на эту ситуацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
"То, что в отношении Умерова возбудили уголовное дело, – это прямая отмашка из Вашингтона. Зеленский повлиять на это в принципе никак не может. Это Трамп уже начал действовать напрямую", - сказал эксперт.
Политолог отметил, что состоящая из различных ведомств и организаций антикоррупционная вертикаль, которая представляет собой на Украине вторую систему власти, независимую от первой, была ранее выстроена Соединенными Штатами Америки, чтобы контролировать ситуацию на Украине и иметь прямой инструмент параллельного управления этой страной.
Эта антикоррупционная вертикаль Зеленскому и его окружению не подчиняется, подчеркнул Манойло.
Ранее общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью. По данным организации, министра подозревают в незаконном отказе продлить контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и увольнении двух членов наблюдательного совета агентства.
Рустема Умерова назначили министром обороны Украины в сентябре 2023 года. На этом посту он сменил Алексея Резникова, ставшего фигурантом ряда коррупционных скандалов.
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