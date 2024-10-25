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Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды
Украина не предоставила необходимых документов, чтобы отчитаться по средствам, выделенным ей Пентагоном в 2022 году. На этом основании Офис генерального... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T19:25
2024-10-25T19:25
пентагон
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украина не предоставила необходимых документов, чтобы отчитаться по средствам, выделенным ей Пентагоном в 2022 году. На этом основании Офис генерального инспектора американского минобороны признал расходы на сумму более миллиарда долларов сомнительными, говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.У аудитора возникли сомнения, что переданные киевским властям деньги были использованы по назначению, говорится в отчете американского ведомства."Без достаточной документации для обоснования и проверки этих платежей минобороны не может предоставить общественности, руководству ведомства или конгрессу гарантии прозрачности в отношении использования средств помощи Украине", - указывается в документе.В случае, если Пентагон так и не предоставит необходимых документов, то это приведет к проблемам с траншами более чем в 76 миллиардов долларов, которые были выделены Киеву после 2022 года. Провести аудит по этим суммам будет очень сложно.Уровень коррупции на Украине продолжает оставаться высоким. Так, 20 сентября обвинения в коррупции предъявили экс-омбудсмену Людмиле Денисовой. В начале 2024 года в рядах украинской армии выявили нарушения, ущерб от которых превысил сумму в 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей). В то же время минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен.О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итогеНа Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красокНа Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
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пентагон, сша, украина, в мире, деньги, финансы, новости
Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиарды

В Пентагоне не получили документы от Украины за транш на сумму более миллиарда долkаров

19:25 25.10.2024
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украина не предоставила необходимых документов, чтобы отчитаться по средствам, выделенным ей Пентагоном в 2022 году. На этом основании Офис генерального инспектора американского минобороны признал расходы на сумму более миллиарда долларов сомнительными, говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

"Генеральный инспектор проверил транзакции по выплатам с января по декабрь 2022 года на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Аудит показал, что министерство обороны не предоставило достаточной документации для подтверждения обоснованности или точности половины этой суммы — 1,1 миллиарда долларов", — сказано в сообщении.

У аудитора возникли сомнения, что переданные киевским властям деньги были использованы по назначению, говорится в отчете американского ведомства.
"Без достаточной документации для обоснования и проверки этих платежей минобороны не может предоставить общественности, руководству ведомства или конгрессу гарантии прозрачности в отношении использования средств помощи Украине", - указывается в документе.
В случае, если Пентагон так и не предоставит необходимых документов, то это приведет к проблемам с траншами более чем в 76 миллиардов долларов, которые были выделены Киеву после 2022 года. Провести аудит по этим суммам будет очень сложно.
Уровень коррупции на Украине продолжает оставаться высоким. Так, 20 сентября обвинения в коррупции предъявили экс-омбудсмену Людмиле Денисовой. В начале 2024 года в рядах украинской армии выявили нарушения, ущерб от которых превысил сумму в 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей). В то же время минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен.
О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.
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