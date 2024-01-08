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Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T15:22
2024-01-08T15:22
украина
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины со ссылкой на данные специализированной прокуратуры в сфере обороны.Причастными к преступной схеме закупки некачественных средств индивидуальной защиты для военных подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Им вменяется растрата имущества, а также препятствие деятельности вооруженных сил и прочих военных формирований Украины.Согласно выводам трех проведенных экспертиз – баллистической, товароведческой и экономической – причиненный чиновниками из Минобороны Украины ущерб государству составил 948 миллионов гривен (2,2 млрд рублей – ред.). Уточняется, что речь идет о "еще одном миллиарде убытков".Отмечается, что двое подозреваемых сейчас находятся под стражей "в рамках других уголовных производств", а третьего фигуранта уголовного дела ищут – по месту его жительства проведены обыски.О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников Минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, общество, всу (вооруженные силы украины)
Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ

В Минобороны Украины крупно наварили на закупке бронежилетов для ВСУ – генпрокурор

15:22 08.01.2024
 
© Офис Генерального прокурора УкраиныЭкс-служащие минобороны Украины закупили некачественных бронежилетов на миллиарды гривен
Экс-служащие минобороны Украины закупили некачественных бронежилетов на миллиарды гривен
© Офис Генерального прокурора Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины со ссылкой на данные специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Причастными к преступной схеме закупки некачественных средств индивидуальной защиты для военных подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Им вменяется растрата имущества, а также препятствие деятельности вооруженных сил и прочих военных формирований Украины.
"По данным следствия, подозреваемые в период действия военно го положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качественному состоянию и характеристикам не отвечали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии", – сообщили в офисе генпрокурора.
Согласно выводам трех проведенных экспертиз – баллистической, товароведческой и экономической – причиненный чиновниками из Минобороны Украины ущерб государству составил 948 миллионов гривен (2,2 млрд рублей – ред.). Уточняется, что речь идет о "еще одном миллиарде убытков".
Отмечается, что двое подозреваемых сейчас находятся под стражей "в рамках других уголовных производств", а третьего фигуранта уголовного дела ищут – по месту его жительства проведены обыски.

О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников Минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.
 
УкраинаОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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