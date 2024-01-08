https://crimea.ria.ru/20240108/minoborony-ukrainy-navorovalo-1-mlrd-na-bronezhiletakh-dlya-vsu-1134041066.html

Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ

Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ

Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T15:22

2024-01-08T15:22

2024-01-08T15:22

украина

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины со ссылкой на данные специализированной прокуратуры в сфере обороны.Причастными к преступной схеме закупки некачественных средств индивидуальной защиты для военных подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Им вменяется растрата имущества, а также препятствие деятельности вооруженных сил и прочих военных формирований Украины.Согласно выводам трех проведенных экспертиз – баллистической, товароведческой и экономической – причиненный чиновниками из Минобороны Украины ущерб государству составил 948 миллионов гривен (2,2 млрд рублей – ред.). Уточняется, что речь идет о "еще одном миллиарде убытков".Отмечается, что двое подозреваемых сейчас находятся под стражей "в рамках других уголовных производств", а третьего фигуранта уголовного дела ищут – по месту его жительства проведены обыски.О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников Минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, всу (вооруженные силы украины)