Минобороны Украины наворовало 1 млрд на бронежилетах для ВСУ
В Минобороны Украины крупно наварили на закупке бронежилетов для ВСУ – генпрокурор
© Офис Генерального прокурора УкраиныЭкс-служащие минобороны Украины закупили некачественных бронежилетов на миллиарды гривен
© Офис Генерального прокурора Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины со ссылкой на данные специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Причастными к преступной схеме закупки некачественных средств индивидуальной защиты для военных подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Им вменяется растрата имущества, а также препятствие деятельности вооруженных сил и прочих военных формирований Украины.
Причастными к преступной схеме закупки некачественных средств индивидуальной защиты для военных подозреваются бывший заместитель министра обороны Украины, руководитель департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны и экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Им вменяется растрата имущества, а также препятствие деятельности вооруженных сил и прочих военных формирований Украины.
"По данным следствия, подозреваемые в период действия военно го положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качественному состоянию и характеристикам не отвечали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии", – сообщили в офисе генпрокурора.
Согласно выводам трех проведенных экспертиз – баллистической, товароведческой и экономической – причиненный чиновниками из Минобороны Украины ущерб государству составил 948 миллионов гривен (2,2 млрд рублей – ред.). Уточняется, что речь идет о "еще одном миллиарде убытков".
Отмечается, что двое подозреваемых сейчас находятся под стражей "в рамках других уголовных производств", а третьего фигуранта уголовного дела ищут – по месту его жительства проведены обыски.
О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников Минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.
О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников Минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.