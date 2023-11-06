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На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T16:54
2023-11-06T16:54
2023-11-06T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что закупка некачественной, неподходящей для зимнего времени военной формы произведена в 2022 году. Дело заведено в отношении обоих фигурантов, каждому из которых инкриминируется по две статьи - о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения и о "препятствовании законной деятельности ВСУ". Сейчас оба обвиняемых отправлены под стражу."Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.Имена фигурантов в сообщении СБУ не приводятся, однако по данным украинских СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове, а также о директоре департамента госзакупок Богдане Хмельницком.Ранее на Украине разразился очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупциюЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, в мире, сбу (служба безопасности украины)
На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ
СБУ: экс-замминистра обороны Украины растратил миллиард при закупке военной формы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.
"Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закупка некачественной, неподходящей для зимнего времени военной формы произведена в 2022 году. Дело заведено в отношении обоих фигурантов, каждому из которых инкриминируется по две статьи - о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения и о "препятствовании законной деятельности ВСУ". Сейчас оба обвиняемых отправлены под стражу.
"Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.
Имена фигурантов в сообщении СБУ не приводятся, однако по данным украинских СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове, а также о директоре департамента госзакупок Богдане Хмельницком.
Ранее на Украине разразился очередной скандал с поставками для ВСУ
: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии.
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