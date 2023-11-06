https://crimea.ria.ru/20231106/na-ukraine-korruptsionnyy-skandal-vokrug-zakupki-formy-dlya-vsu-1132603345.html

На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ

На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ - РИА Новости Крым, 06.11.2023

На Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ

На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T16:54

2023-11-06T16:54

2023-11-06T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На Украине открыто уголовное производство в отношении экс-замминистра обороны страны и руководителя департамента госзакупок, которых обвиняют в растрате почти миллиарда гривен при закупке военной формы для ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.Отмечается, что закупка некачественной, неподходящей для зимнего времени военной формы произведена в 2022 году. Дело заведено в отношении обоих фигурантов, каждому из которых инкриминируется по две статьи - о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения и о "препятствовании законной деятельности ВСУ". Сейчас оба обвиняемых отправлены под стражу."Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.Имена фигурантов в сообщении СБУ не приводятся, однако по данным украинских СМИ, речь идет об экс-замминистра обороны Вячеславе Шаповалове, а также о директоре департамента госзакупок Богдане Хмельницком.Ранее на Украине разразился очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог"Прикарманиваете слишком много": ЦРУ отчитало Зеленского за коррупциюЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, в мире, сбу (служба безопасности украины)