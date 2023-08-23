https://crimea.ria.ru/20230823/brakovannye-bronezhilety-dlya-vsu-na-ukraine-ocherednoy-skandal-1130876152.html

Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал

Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал

На Украине очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T07:13

2023-08-23T07:13

2023-08-23T07:13

сбу (служба безопасности украины)

украина

новости

всу (вооруженные силы украины)

хищение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130876329_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c5bf97a907f97f6de171a207efb8b38.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг РИА Новости Крым. На Украине очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Об этом сообщает СБУ. Масштабное хищение государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ разоблачили на Закарпатье.Выяснилось, что закупку бронежилетов для украинских подразделений там организовывал на бюджетные средства в размере 6 млн гривен (15 млн рублей – ред.) директор местной коммерческой структуры по договору с руководством местного военкомата.Теперь предпринимателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - материалы дела в отношении него уже в суде. Столько же получат другие фигуранты дела. Расследование продолжается. Прежде всего проверяется причастность к преступлению должностных лиц из военкомата, которые заказывали продукцию.Вся партия некачественной продукции - 350 бракованных бронежилетов - изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.Накануне СБУ сообщала о задержании жителя Киева, который больше полугода поджигал автомобили военнослужащих ВСУ, как он объяснил, из нелюбви к украинской армии. Ранее на Украине нейтрализовали преступную группировку экс-чиновника из подразделения нацполиции по борьбе с наркопреступностью, изъяв у его подельников 20 тонн наркотиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог "Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, новости, всу (вооруженные силы украины), хищение