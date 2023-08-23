Рейтинг@Mail.ru
Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230823/brakovannye-bronezhilety-dlya-vsu-na-ukraine-ocherednoy-skandal-1130876152.html
Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал
Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал
На Украине очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T07:13
2023-08-23T07:13
сбу (служба безопасности украины)
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
хищение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130876329_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c5bf97a907f97f6de171a207efb8b38.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг РИА Новости Крым. На Украине очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Об этом сообщает СБУ. Масштабное хищение государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ разоблачили на Закарпатье.Выяснилось, что закупку бронежилетов для украинских подразделений там организовывал на бюджетные средства в размере 6 млн гривен (15 млн рублей – ред.) директор местной коммерческой структуры по договору с руководством местного военкомата.Теперь предпринимателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - материалы дела в отношении него уже в суде. Столько же получат другие фигуранты дела. Расследование продолжается. Прежде всего проверяется причастность к преступлению должностных лиц из военкомата, которые заказывали продукцию.Вся партия некачественной продукции - 350 бракованных бронежилетов - изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.Накануне СБУ сообщала о задержании жителя Киева, который больше полугода поджигал автомобили военнослужащих ВСУ, как он объяснил, из нелюбви к украинской армии. Ранее на Украине нейтрализовали преступную группировку экс-чиновника из подразделения нацполиции по борьбе с наркопреступностью, изъяв у его подельников 20 тонн наркотиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог "Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130876329_254:0:1280:770_1920x0_80_0_0_a7014f4796f4d4fc9aabdb2462c4abb9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбу (служба безопасности украины), украина, новости, всу (вооруженные силы украины), хищение
Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал

На Украине закупили бракованные бронежилеты для ВСУ за миллионы из госбюджета

07:13 23.08.2023
 
© Служба безопасности УкраиныНа Украине закупили бракованные бронежилеты для ВСУ
На Украине закупили бракованные бронежилеты для ВСУ
© Служба безопасности Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг РИА Новости Крым. На Украине очередной скандал с поставками для ВСУ: на бюджетные миллионы через военкомат закупили бракованные бронежилеты для украинской армии. Об этом сообщает СБУ.
Масштабное хищение государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ разоблачили на Закарпатье.
Выяснилось, что закупку бронежилетов для украинских подразделений там организовывал на бюджетные средства в размере 6 млн гривен (15 млн рублей – ред.) директор местной коммерческой структуры по договору с руководством местного военкомата.
"В ходе их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях. При этом их стоимость была искусственно завышена. Тем самым фигуранты сорвали выполнение соответствующего оборонного заказа", - сообщили в СБУ.
Теперь предпринимателю грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - материалы дела в отношении него уже в суде. Столько же получат другие фигуранты дела. Расследование продолжается. Прежде всего проверяется причастность к преступлению должностных лиц из военкомата, которые заказывали продукцию.
Вся партия некачественной продукции - 350 бракованных бронежилетов - изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.
Накануне СБУ сообщала о задержании жителя Киева, который больше полугода поджигал автомобили военнослужащих ВСУ, как он объяснил, из нелюбви к украинской армии.
Ранее на Украине нейтрализовали преступную группировку экс-чиновника из подразделения нацполиции по борьбе с наркопреступностью, изъяв у его подельников 20 тонн наркотиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог
"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ
 
СБУ (Служба безопасности Украины)УкраинаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Хищение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:47В 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
07:13Бракованные бронежилеты для ВСУ: на Украине очередной скандал
07:07На севере и востоке Крыма будут слышны звуки взрывов
06:55Три беспилотника атаковали Москву: один врезался в комплекс "Москва-Сити"
06:41Севастополец "под психотропами" напал на автомобиль на проезжей части
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
22:52В море у Крыма обнаружены беспилотники-разведчики – подняты истребители
22:48Главные события и заявления дня: 22 августа
22:47Крымский мост открыли для проезда
22:35Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп
22:27В Севастополе опять стреляют
22:13Главные новости Крыма: 22 августа
21:52В Севастополе простились с двумя героями СВО
21:31Крымский мост закрыт
21:31Резников – украинцам: готовьтесь к долгой войне и мучительным потерям
21:12В Киеве надругались над памятником Амет-Хану Султану
20:52Боеприпасы и конопля обнаружены на острове Херсонщины
20:43В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклиста
20:29Севастопольцу дали 13 лет колонии за изнасилование малолетней дочери
Лента новостейМолния