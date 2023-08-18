https://crimea.ria.ru/20230818/sbu-zaderzhala-gruppu-narkobortsa-politseyskogo-s-20-tonnami-narkotikov-1130795376.html

СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков

СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков - РИА Новости Крым, 18.08.2023

СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков

Операция СБУ на Киевщине завершилась поимкой последнего участника преступной группы наркоторговцев, которую организовал чиновник подразделения Нацполиции по... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T07:48

2023-08-18T07:48

2023-08-18T07:48

сбу (служба безопасности украины)

украина

киевская область

житомирская область

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Операция СБУ на Киевщине завершилась поимкой последнего участника преступной группы наркоторговцев, которую организовал чиновник подразделения Нацполиции по борьбе с наркопреступностью – в общей сложности у "дельцов" изъяли рекордные 20 тонн прекурсоров и психотропных веществ, предназначавшихся для сбыта за рубеж.Отмечается, что операция по поимке участников преступной группы длилась несколько месяцев. В марте был задержан организатор преступной группы. Им оказался бывший чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Тогда он пытался переправить за рубеж 15 кг психотропов.С ним в связке, как выяснилось, работал коллега, который подыскивал контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ за границу. Заключительным этапом операции стало задержание в Киевской области третьего участника, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.По информации следствия, злоумышленники получали "товар" из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, где мефедрон производился в промышленных объемах. Все трое – фигуранты уголовного дела и находятся под стражей. Поиск всех причастных к этой сети наркобизнеса продолжается.Ранее СБУ разоблачила украинское командование, награждавшее себя "боевыми" премиями на Киевщине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермераВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваНа Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра

https://crimea.ria.ru/20230703/eks-glave-sbu-po-krymu-na-ukraine-grozit-15-let-za-rabotu-na-rossiyu--1129770123.html

украина

киевская область

житомирская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, киевская область, житомирская область, наркотики