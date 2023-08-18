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СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков - РИА Новости Крым, 18.08.2023
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
Операция СБУ на Киевщине завершилась поимкой последнего участника преступной группы наркоторговцев, которую организовал чиновник подразделения Нацполиции по... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T07:48
2023-08-18T07:48
сбу (служба безопасности украины)
украина
киевская область
житомирская область
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Операция СБУ на Киевщине завершилась поимкой последнего участника преступной группы наркоторговцев, которую организовал чиновник подразделения Нацполиции по борьбе с наркопреступностью – в общей сложности у "дельцов" изъяли рекордные 20 тонн прекурсоров и психотропных веществ, предназначавшихся для сбыта за рубеж.Отмечается, что операция по поимке участников преступной группы длилась несколько месяцев. В марте был задержан организатор преступной группы. Им оказался бывший чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Тогда он пытался переправить за рубеж 15 кг психотропов.С ним в связке, как выяснилось, работал коллега, который подыскивал контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ за границу. Заключительным этапом операции стало задержание в Киевской области третьего участника, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.По информации следствия, злоумышленники получали "товар" из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, где мефедрон производился в промышленных объемах. Все трое – фигуранты уголовного дела и находятся под стражей. Поиск всех причастных к этой сети наркобизнеса продолжается.Ранее СБУ разоблачила украинское командование, награждавшее себя "боевыми" премиями на Киевщине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермераВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваНа Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
https://crimea.ria.ru/20230703/eks-glave-sbu-po-krymu-na-ukraine-grozit-15-let-za-rabotu-na-rossiyu--1129770123.html
украина
киевская область
житомирская область
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сбу (служба безопасности украины), украина, киевская область, житомирская область, наркотики
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков

На Украине нейтрализовали преступную группировку экс-чиновника с 20 тоннами наркотиков

07:48 18.08.2023
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Операция СБУ на Киевщине завершилась поимкой последнего участника преступной группы наркоторговцев, которую организовал чиновник подразделения Нацполиции по борьбе с наркопреступностью – в общей сложности у "дельцов" изъяли рекордные 20 тонн прекурсоров и психотропных веществ, предназначавшихся для сбыта за рубеж.
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
1 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
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СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
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СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
4 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
5 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
6 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
1 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
2 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
3 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
4 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
5 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины
6 из 6
СБУ задержала на Киевщине наркоторговцев
© Служба безопасности Украины

"Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу... изъято более 20 тонн прекурсоров и почти 150 кг психотропного вещества мефедрон на общую сумму более 30 млн. гривен (более 80 млн рублей – ред.)", – сообщили в СБУ.

Отмечается, что операция по поимке участников преступной группы длилась несколько месяцев. В марте был задержан организатор преступной группы. Им оказался бывший чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. Тогда он пытался переправить за рубеж 15 кг психотропов.
С ним в связке, как выяснилось, работал коллега, который подыскивал контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ за границу. Заключительным этапом операции стало задержание в Киевской области третьего участника, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.
По информации следствия, злоумышленники получали "товар" из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, где мефедрон производился в промышленных объемах. Все трое – фигуранты уголовного дела и находятся под стражей. Поиск всех причастных к этой сети наркобизнеса продолжается.
Ранее СБУ разоблачила украинское командование, награждавшее себя "боевыми" премиями на Киевщине.
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