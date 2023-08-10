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В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева

В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении начальнику штаба – заместителю начальника ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T17:52

2023-08-10T17:52

2023-08-10T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении начальнику штаба – заместителю начальника ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и Севастополю Вячеславу Хареву. На него заведено дело по статье о государственной измене, сообщается в официальном Telegram-канале СБУ.При этом уточняется, что поскольку генерал-майор Росгвардии Харев находится вне доступа украинской Фемиды, "продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности".По информации украинского ведомства, до 2014 года Вячеслав Харев служил заместителем начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. После воссоединения Крыма с Россией он остался в Симферополе и поступил на службу в Росгвардию.С начала СВО Вячеслав Харев командует подразделениями, которые принимают участие в боевых действиях и обеспечении правопорядка на территории Запорожской и Херсонской областей.Кроме того, как сообщают в украинском ведомстве, на этой должности он выполняет задачи по "подавлению сопротивления" на территории полуострова, то есть курирует работу по выявлению и поимке диверсантов и террористов, совершающих преступные действия на территории РФ.Украина заочно преследует многих политиков, чиновников, журналистов и культурных деятелей Крыма. Так, в 2021 году СБУ "завершила расследование" против главы РК Сергея Аксенова, экс-прокурора республики Натальи Поклонской, спикера Госсовета Владимира Константинова и еще "пятерых топ-чиновников", как было заявлено в релизе службы. Киев грозил представителям власти Крыма пятнадцатью годами лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомЗеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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