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Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T16:13
2023-08-01T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Завербованный 25-летний крымчанин получил часть денег, на которые незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его замыслы стали известны сотрудникам ФСБ. В начале сентября силовики задержали злоумышленника с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра.Мужчине вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По подозрению в преступлении задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора ХерсонщиныАксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком

СК: мужчину будут судить за пособничество в подготовке убийства министра курортов Крыма

16:13 01.08.2023
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"Летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - говорится в сообщении.
Завербованный 25-летний крымчанин получил часть денег, на которые незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его замыслы стали известны сотрудникам ФСБ. В начале сентября силовики задержали злоумышленника с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра.
Мужчине вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По подозрению в преступлении задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
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