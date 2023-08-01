https://crimea.ria.ru/20230801/spetssluzhby-ukrainy-gotovili-ubiystvo-ministra-kurortov-kryma---sledkom-1130473465.html
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T16:13
2023-08-01T16:13
2023-08-01T16:13
крымский следком
крым
новости крыма
закон и право
минкурортов крыма
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_2d4208f487b67cb25465f2bd295c5a34.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Завербованный 25-летний крымчанин получил часть денег, на которые незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его замыслы стали известны сотрудникам ФСБ. В начале сентября силовики задержали злоумышленника с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра.Мужчине вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По подозрению в преступлении задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора ХерсонщиныАксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111096/46/1110964654_54:0:913:644_1920x0_80_0_0_b02b273da492d97ebbb1d440bb761878.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский следком, крым, новости крыма, закон и право, минкурортов крыма, украина
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
СК: мужчину будут судить за пособничество в подготовке убийства министра курортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
"Летом 2022 года представитель спецслужб Украины, который запланировал преступления в отношении высокопоставленных должностных лиц органов власти Республики Крым, склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления", - говорится в сообщении.
Завербованный 25-летний крымчанин получил часть денег, на которые незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его замыслы стали известны сотрудникам ФСБ. В начале сентября силовики задержали злоумышленника с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра.
Мужчине вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова
. По подозрению в преступлении задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.
Читайте также на РИА Новости Крым: