https://crimea.ria.ru/20230801/spetssluzhby-ukrainy-gotovili-ubiystvo-ministra-kurortov-kryma---sledkom-1130473465.html

Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком

Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком

Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T16:13

2023-08-01T16:13

2023-08-01T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Житель крымского поселка Советский предстанет перед судом за пособничество в приготовлении к заказному убийству министра курортов и туризма Крыма, планируемому спецслужбами Украины. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.Завербованный 25-летний крымчанин получил часть денег, на которые незаконно купил пистолет Glock с патронами и взрывные устройства. Однако его замыслы стали известны сотрудникам ФСБ. В начале сентября силовики задержали злоумышленника с оружием, которое планировалось использовать для убийства министра.Мужчине вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По подозрению в преступлении задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора ХерсонщиныАксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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