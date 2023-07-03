https://crimea.ria.ru/20230703/aksenov-poblagodaril-predotvrativshikh-pokushenie-silovikov-1129768592.html

Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков

Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности сотрудникам ФСБ, которые предотвратили покушение на руководство республики. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T11:02

2023-07-03T11:02

2023-07-03T11:02

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сергей аксенов

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антитеррор

покушение на руководство республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности сотрудникам ФСБ, которые предотвратили покушение на руководство республики.Он отметил четкую и эффективную работу спецслужб, благодаря которым удалось задержать подозреваемого. Глава региона выразил уверенность, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны.Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова и задержании подозреваемого.В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.

https://crimea.ria.ru/20230703/zaderzhannyy-v-krymu-agent-rasskazal-kak-gotovil-terakt-protiv-aksenova-1129768286.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, покушение на руководство республики крым