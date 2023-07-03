Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
Аксенов: конкретные заказчики покушения будут найдены и наказаны
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности сотрудникам ФСБ, которые предотвратили покушение на руководство республики.
"Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он отметил четкую и эффективную работу спецслужб, благодаря которым удалось задержать подозреваемого. Глава региона выразил уверенность, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны.
"А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные Президентом. Так и будет", – подчеркнул Аксенов.
Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова и задержании подозреваемого.
В начале мая ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины.