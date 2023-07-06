https://crimea.ria.ru/20230706/oglashen-prigovor-obvinyaemym-v-pokushenii-na-vitse-gubernatora-khersonschiny-1129850163.html

Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора Херсонщины

Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора Херсонщины - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора Херсонщины

Южный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T11:06

2023-07-06T11:06

2023-07-06T11:33

новости

суд

приговор

херсонская область

виталий булюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины, обвиняемых в покушении на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам колонии соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.По данным следствия, осужденные изготовили самодельную мину, начинили ее поражающими элементами и установили самодельное взрывное устройство напротив дома в Скадовске, где жил Булюк, а на здание направили видеокамеру, чтобы следить за передвижениями чиновника.12 декабря прошлого года, когда Булюк вышел из дома и направился к машине, за рулем которой был его знакомый, злоумышленники дистанционно взорвали мину. Булюк получил ранения, а его знакомый погиб.Правоохранители оперативно установили личности террористов и задержали их. Украинцам инкриминировали совершение террористического акта, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.В ходе прений сторон по делу прокурор запросил для обоих фигурантов пожизненное лишение свободы.Подсудимые полностью признали вину и раскаялись. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на СальдоСлухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, суд, приговор, херсонская область, виталий булюк