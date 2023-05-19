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Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения
Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения
Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, 18 мая боевики... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T16:00
2023-05-19T16:59
новая каховка
владимир леонтьев
происшествия
херсонская область
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, 18 мая боевики нанесли два ракетных удара по жилому дому.По его словам, власти региона внимательно относятся к вопросам личной безопасности и безопасности жителей."Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы конкретно кого-то убить. Но это никак не ассоциируется со словом гуманизм. Посмотрите, разве Россия не могла давным-давно уничтожить огромное количество политических военных лидеров? Хоть раз это было сделано? Нет. Это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. И это не первый случай ", - заключил Владимир Леонтьев.Ранее в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате инцидента судья не пострадал, однако ранены были два человека охраны. Сейчас они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
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новая каховка, владимир леонтьев, происшествия, херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, россия, украина
Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения

Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о попытке покушения на него

16:00 19.05.2023 (обновлено: 16:59 19.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев
Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, 18 мая боевики нанесли два ракетных удара по жилому дому.
"Да, был удар ракетами. У кого-то с не очень добрыми мыслями, и мы знаем, кто это такие, была получена недостоверная информация, где я живу. В 7:45 произошло разрушение, а в 7:50 опубликовали, что меня убили. Но как это у Марка Твена "слухи о моей смерти несколько преувеличены ", - сказал Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, власти региона внимательно относятся к вопросам личной безопасности и безопасности жителей.
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"Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы конкретно кого-то убить. Но это никак не ассоциируется со словом гуманизм. Посмотрите, разве Россия не могла давным-давно уничтожить огромное количество политических военных лидеров? Хоть раз это было сделано? Нет. Это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. И это не первый случай ", - заключил Владимир Леонтьев.
Ранее в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате инцидента судья не пострадал, однако ранены были два человека охраны. Сейчас они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь.
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Новая КаховкаВладимир ЛеонтьевПроисшествияХерсонская областьОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБезопасностьРоссияУкраина
 
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