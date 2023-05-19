https://crimea.ria.ru/20230519/slukhi-o-moey-smerti-preuvelicheny--mer-novoy-kakhovki-o-popytke-pokusheniya-1128833551.html

Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения

Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушения

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, 18 мая боевики... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T16:00

2023-05-19T16:00

2023-05-19T16:59

новая каховка

владимир леонтьев

происшествия

херсонская область

общество

всу (вооруженные силы украины)

новости

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, 18 мая боевики нанесли два ракетных удара по жилому дому.По его словам, власти региона внимательно относятся к вопросам личной безопасности и безопасности жителей."Выпущено две ракеты, а они стоят тьму денег, для того, чтобы конкретно кого-то убить. Но это никак не ассоциируется со словом гуманизм. Посмотрите, разве Россия не могла давным-давно уничтожить огромное количество политических военных лидеров? Хоть раз это было сделано? Нет. Это удел слабых, удел трусов, негодяев и подонков. Вот такие они есть. И это не первый случай ", - заключил Владимир Леонтьев.Ранее в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. По информации врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в результате инцидента судья не пострадал, однако ранены были два человека охраны. Сейчас они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов

https://crimea.ria.ru/20230510/gotovil-pokushenie-i-terakty--na-zaporozhe-zaderzhan-diversant-1128632642.html

новая каховка

херсонская область

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир леонтьев, происшествия, херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, россия, украина