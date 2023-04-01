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В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов
В Новой Каховке предотвратили серию терактов в многолюдных местах. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-01T23:37
2023-04-02T00:02
владимир сальдо
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
происшествия
новые регионы россии
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общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Новой Каховке предотвратили серию терактов в многолюдных местах. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По данным врио губернатора, террористы планировали устроить серию массовых убийств мирных граждан с целью дискредитации государственного строя."Выражаю глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области", - заключил Сальдо.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым заявил, что обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Он признал, что в регионе еще остались так называемые "ждуны", которые до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды. 17 марта в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке погиб командир взвода ППС, а его жена и дочь получили ранения. По факту убийства, совершенного общеопасным способом, а также за покушение на жизнь супруги погибшего – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и его совершеннолетней дочери – возбуждены уголовные дела.Еще несколькими днями ранее было совершено покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, новости, общество, безопасность
В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов

Владимир Сальдо: в Новой Каховке предотвращены теракты в людных местах

23:37 01.04.2023 (обновлено: 00:02 02.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Новой Каховке предотвратили серию терактов в многолюдных местах. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке. Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом обьеме, которые были изъяты и уничтожены", - сказал он.

По данным врио губернатора, террористы планировали устроить серию массовых убийств мирных граждан с целью дискредитации государственного строя.
"Выражаю глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области", - заключил Сальдо.
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
28 марта, 10:27
Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым заявил, что обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Он признал, что в регионе еще остались так называемые "ждуны", которые до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды.
17 марта в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке погиб командир взвода ППС, а его жена и дочь получили ранения. По факту убийства, совершенного общеопасным способом, а также за покушение на жизнь супруги погибшего – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и его совершеннолетней дочери – возбуждены уголовные дела.
Еще несколькими днями ранее было совершено покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир СальдоХерсонская областьПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиОбществоБезопасность
 
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