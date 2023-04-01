https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html

В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов

В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов - РИА Новости Крым, 02.04.2023

В Новой Каховке предотвратили серию массовых терактов

В Новой Каховке предотвратили серию терактов в многолюдных местах. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-01T23:37

2023-04-01T23:37

2023-04-02T00:02

владимир сальдо

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

происшествия

новые регионы россии

новости

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127095381_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7435ec5d5e27282e5c82b7860ffdd4eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Новой Каховке предотвратили серию терактов в многолюдных местах. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По данным врио губернатора, террористы планировали устроить серию массовых убийств мирных граждан с целью дискредитации государственного строя."Выражаю глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области", - заключил Сальдо.Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым заявил, что обстрел жилых кварталов Новой Каховки и убийство мирных жителей – это акты терроризма, организаторы и участники которых будут найдены и понесут наказание. Он признал, что в регионе еще остались так называемые "ждуны", которые до сих пор находятся под влиянием киевской пропаганды. 17 марта в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке погиб командир взвода ППС, а его жена и дочь получили ранения. По факту убийства, совершенного общеопасным способом, а также за покушение на жизнь супруги погибшего – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и его совершеннолетней дочери – возбуждены уголовные дела.Еще несколькими днями ранее было совершено покушение на заместителя главы ВГА Каховского района Херсонской области. Неизвестный заложил возле входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате чиновник получил травмы и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в судеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно

https://crimea.ria.ru/20230328/saldo-otsenil-perspektivy-forsirovaniya-dnepra-vsu-1127808216.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, новости, общество, безопасность