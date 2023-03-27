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В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T12:01
2023-03-27T12:01
теракт
происшествия
новые регионы россии
украина
россия
новости
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
эдуард басурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который ранее официально представлял Народную милицию ДНР.Москвин получил легкую контузию, но в госпитализации не нуждается.Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.Ранее в Новой Каховке Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС. Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
новые регионы россии
украина
россия
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео РИА Новости. В Мариуполе совершено покушение на начальника управления МВД
В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления МВД - он получил легкую контузию. На месте работают эксперты-криминалисты, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости Крым
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теракт, происшествия, новые регионы россии, украина, россия, новости, мариуполь, донецкая народная республика (днр), эдуард басурин, видео
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который ранее официально представлял Народную милицию ДНР.
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В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно

СМИ: В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

12:01 27.03.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который ранее официально представлял Народную милицию ДНР.
По данным Басурина, покушение на Москвина совершено утром 27 марта. Неизвестные взорвали автомобиль начальника горотдела, который в момент взрыва находился всего в нескольких метрах от машины.
Москвин получил легкую контузию, но в госпитализации не нуждается.
Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.
Ранее в Новой Каховке Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС.
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ТерактПроисшествияНовые регионы РоссииУкраинаРоссияНовостиМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Эдуард Басурин
 
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