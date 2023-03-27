https://crimea.ria.ru/20230327/v-mariupole-vzorvan-avtomobil-nachalnika-politsii---chto-izvestno-1127786573.html
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T12:01
2023-03-27T12:01
2023-03-27T12:01
теракт
происшествия
новые регионы россии
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новости
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
эдуард басурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Мариуполе совершено покушение на начальника городского отдела полиции Михаила Москвина, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника Эдуарда Басурина, который ранее официально представлял Народную милицию ДНР.Москвин получил легкую контузию, но в госпитализации не нуждается.Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих.Ранее в Новой Каховке Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС. Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеГлава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов"Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
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news.crimea@rian.ru
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Видео РИА Новости. В Мариуполе совершено покушение на начальника управления МВД
В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления МВД - он получил легкую контузию. На месте работают эксперты-криминалисты, передает корреспондент РИА Новости.
2023-03-27T12:01
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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теракт, происшествия, новые регионы россии, украина, россия, новости, мариуполь, донецкая народная республика (днр), эдуард басурин, видео
В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
СМИ: В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции