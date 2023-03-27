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Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
Четыре человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Мелитополя, повреждены несколько зданий. Об этом в понедельник утром сообщила администрация... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T09:04
2023-03-27T09:04
2023-03-27T09:05
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мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Мелитополя, повреждены несколько зданий. Об этом в понедельник утром сообщила администрация города.Предположительно, обстрел производился со стороны населенного пункта Орехов. На месте происшествия работают экстренные службы города.Как сообщалось, 23 марта в Мелитополе в результате сильного взрыва ранения получил полицейский. По предварительной информации, на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
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крым, новые регионы россии, мелитополь, теракт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, запорожская область
Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
При взрывах в Мелитополе ранены четыре человека – власти
09:04 27.03.2023 (обновлено: 09:05 27.03.2023)