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Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых

Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых

Четыре человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Мелитополя, повреждены несколько зданий. Об этом в понедельник утром сообщила администрация... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T09:04

2023-03-27T09:04

2023-03-27T09:05

крым

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мелитополь

теракт

всу (вооруженные силы украины)

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Мелитополя, повреждены несколько зданий. Об этом в понедельник утром сообщила администрация города.Предположительно, обстрел производился со стороны населенного пункта Орехов. На месте происшествия работают экстренные службы города.Как сообщалось, 23 марта в Мелитополе в результате сильного взрыва ранения получил полицейский. По предварительной информации, на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

крым

новые регионы россии

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2023

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крым, новые регионы россии, мелитополь, теракт, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, запорожская область