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В Запорожской области предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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В Запорожской области предотвращен теракт
В Запорожской области предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Запорожской области предотвращен теракт
Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:13
2023-03-17T17:13
запорожская область
новые регионы россии
происшествия
минобороны украины
теракт
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. Об этом в Telegram-канале Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.Специалисты доставили взрывоопасные предметы на полигон и уничтожили.Начальник пресс-центра рассказал подробности уничтожения на Херсонском направлении группы украинских диверсантов, которые пытались переправиться через Каховской водохранилище. Ранее об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, уничтожена баржа, на которой диверсанты пытались переплыть водохранилище.Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеВ Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавшийБолее 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
https://crimea.ria.ru/20230317/v-khersonskoy-oblasti-potopili-barzhu-s-ukrainskimi-diversantami-1127601100.html
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запорожская область, новые регионы россии, происшествия, минобороны украины, теракт, сво, новости
В Запорожской области предотвращен теракт

Группировка "Юг": российские военные и силовики предотвратили теракт в Запорожской области

17:13 17.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. Об этом в Telegram-канале Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
"Подразделениями военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в Запорожской области. Задержано три пособника ВСУ, обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами", – сказал Кодрян.
Специалисты доставили взрывоопасные предметы на полигон и уничтожили.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
13:14
В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
Начальник пресс-центра рассказал подробности уничтожения на Херсонском направлении группы украинских диверсантов, которые пытались переправиться через Каховской водохранилище. Ранее об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища. В результате поражения артиллерийскими расчетами большой дальности 2С7М "Малка" (самоходная артиллерийская установка – ред.) уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", – сообщил Кодрян.
Кроме того, уничтожена баржа, на которой диверсанты пытались переплыть водохранилище.
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Запорожская областьНовые регионы РоссииПроисшествияМинобороны УкраиныТерактСВОНовости
 
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