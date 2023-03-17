https://crimea.ria.ru/20230317/v-zaporozhskoy-oblasti-predotvraschen-terakt-1127608737.html

В Запорожской области предотвращен теракт

В Запорожской области предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Запорожской области предотвращен теракт

Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:13

2023-03-17T17:13

2023-03-17T17:13

запорожская область

новые регионы россии

происшествия

минобороны украины

теракт

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. Об этом в Telegram-канале Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.Специалисты доставили взрывоопасные предметы на полигон и уничтожили.Начальник пресс-центра рассказал подробности уничтожения на Херсонском направлении группы украинских диверсантов, которые пытались переправиться через Каховской водохранилище. Ранее об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, уничтожена баржа, на которой диверсанты пытались переплыть водохранилище.Читайте также на РИА Новости Крым:Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больницеВ Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавшийБолее 60 терактов предотвратили в России в прошлом году

https://crimea.ria.ru/20230317/v-khersonskoy-oblasti-potopili-barzhu-s-ukrainskimi-diversantami-1127601100.html

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, происшествия, минобороны украины, теракт, сво, новости