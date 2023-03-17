В Запорожской области предотвращен теракт
Группировка "Юг": российские военные и силовики предотвратили теракт в Запорожской области
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской военной полиции и силовых структур задержали в Запорожской области троих пособников ВСУ, планировавших теракт против мирного населения. Об этом в Telegram-канале Минобороны сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
"Подразделениями военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях в Запорожской области. Задержано три пособника ВСУ, обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами", – сказал Кодрян.
Специалисты доставили взрывоопасные предметы на полигон и уничтожили.
Начальник пресс-центра рассказал подробности уничтожения на Херсонском направлении группы украинских диверсантов, которые пытались переправиться через Каховской водохранилище. Ранее об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе украинских боевиков, предпринявших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища. В результате поражения артиллерийскими расчетами большой дальности 2С7М "Малка" (самоходная артиллерийская установка – ред.) уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы", – сообщил Кодрян.
Кроме того, уничтожена баржа, на которой диверсанты пытались переплыть водохранилище.
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