https://crimea.ria.ru/20230310/bolee-60-teraktov-predotvratili-v-rossii-v-proshlom-godu-1127461426.html
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:03
национальный антитеррористический комитет (нак).
россия
безопасность
теракт
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.В ведомстве отметили, что с 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это связано с преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб при поддержке стран Запада, заявили в НАК."Вместе с тем, российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", – заверили в комитете.10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность органов государственной власти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.Работа Комитета и участвующих в его деятельности государственных структур направлена на обеспечение и защиту основополагающих прав и свобод граждан, интересов общества и государства от террористических угроз.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, безопасность, теракт, новости, общество
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
Национальный антитеррористический комитет: в 2022 году в России предотвращено 64 теракта
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это связано с преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб при поддержке стран Запада, заявили в НАК.
"Вместе с тем, российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", – заверили в комитете.
10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность органов государственной власти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.
Работа Комитета и участвующих в его деятельности государственных структур направлена на обеспечение и защиту основополагающих прав и свобод граждан, интересов общества и государства от террористических угроз.
Читайте также на РИА Новости Крым: