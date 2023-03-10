https://crimea.ria.ru/20230310/bolee-60-teraktov-predotvratili-v-rossii-v-proshlom-godu-1127461426.html

Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году

Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году

Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:03

2023-03-10T13:03

национальный антитеррористический комитет (нак).

россия

безопасность

теракт

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.В ведомстве отметили, что с 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это связано с преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб при поддержке стран Запада, заявили в НАК."Вместе с тем, российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", – заверили в комитете.10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность органов государственной власти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.Работа Комитета и участвующих в его деятельности государственных структур направлена на обеспечение и защиту основополагающих прав и свобод граждан, интересов общества и государства от террористических угроз.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, безопасность, теракт, новости, общество