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Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T13:03
2023-03-10T13:03
национальный антитеррористический комитет (нак).
россия
безопасность
теракт
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.В ведомстве отметили, что с 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это связано с преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб при поддержке стран Запада, заявили в НАК."Вместе с тем, российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", – заверили в комитете.10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность органов государственной власти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.Работа Комитета и участвующих в его деятельности государственных структур направлена на обеспечение и защиту основополагающих прав и свобод граждан, интересов общества и государства от террористических угроз.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомКто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имяФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева
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национальный антитеррористический комитет (нак)., россия, безопасность, теракт, новости, общество
Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году

Национальный антитеррористический комитет: в 2022 году в России предотвращено 64 теракта

13:03 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Российские силовики в минувшем году предотвратили 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с 2022 года количество террористических проявлений значительно увеличилось в приграничных регионах Центрального и Южного федеральных округов. Это связано с преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб при поддержке стран Запада, заявили в НАК.
"Вместе с тем, российскими государственными органами продолжается активная работа по борьбе с терроризмом. В условиях современных угроз Комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма", – заверили в комитете.
10 марта исполняется 17 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета – коллегиального органа, координирующего деятельность органов государственной власти, правоохранительных структур и специальных служб на федеральном и региональном уровнях.
Работа Комитета и участвующих в его деятельности государственных структур направлена на обеспечение и защиту основополагающих прав и свобод граждан, интересов общества и государства от террористических угроз.
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Национальный антитеррористический комитет (НАК).РоссияБезопасностьТерактНовостиОбщество
 
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