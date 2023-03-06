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Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя
Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя
Основатель и один из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T11:25
2023-03-06T11:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
россия
русский добровольческий корпус
диверсанты
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Основатель и один из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД &gt;&gt;2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК).В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".Ранее в ФСБ сообщили, что совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева
https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, россия, русский добровольческий корпус, диверсанты, теракт, новости
Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя

ФСБ: основатель "Русского добровольческого корпуса" – организатор теракта в Брянске

11:25 06.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Основатель и один из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД >>
2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК).
"Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети интернет заявления, что "не воюют с гражданскими и не убивают безоружных", террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка, а также занимались мародерством", - говорится в сообщении ФСБ.
В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".
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4 марта, 15:54
Понял, что лучше идти: раненный диверсантами Федор рассказал о нападении
Ранее в ФСБ сообщили, что совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьПроисшествияРоссияРусский добровольческий корпусДиверсантыТерактНовости
 
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