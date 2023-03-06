https://crimea.ria.ru/20230306/kto-stoit-za-atakoy-na-bryanskuyu-oblast--fsb-nazvala-imya-1127366876.html

Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя

Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Кто стоит за атакой на Брянскую область – ФСБ назвала имя

Основатель и один из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Об этом... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T11:25

2023-03-06T11:25

2023-03-06T11:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

россия

русский добровольческий корпус

диверсанты

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Основатель и один из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" Денис Капустин является организатором нападения на Брянскую область. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД >>2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и двое были ранены, в том числе 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Ответственность за атаку взял на себя воюющий на стороне киевского режима "Русский добровольческий корпус" (РДК).В спецслужбе уточнили, что "бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения".Ранее в ФСБ сообщили, что совершившие атаку на приграничные села в Брянской области украинские националисты были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Российские специалисты разминировали их.Читайте также на РИА Новости Крым:Это теракт – Путин о событиях в Брянской области"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняютФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева

https://crimea.ria.ru/20230304/ponyal-chto-luchshe-idti-ranenyy-malchik-rasskazal-o-chp-v-bryanskoy-oblasti-1127346698.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, россия, русский добровольческий корпус, диверсанты, теракт, новости