https://crimea.ria.ru/20230303/ubiystva-v-bryanskoy-oblasti-byli-soversheny-iz-natovskogo-oruzhiya---mid-1127328482.html

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД

Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, данное преступление не останется безнаказанными. Соответствующее заявление МИД России... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T15:44

2023-03-03T15:44

2023-03-03T16:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атака диверсантов на брянскую область

россия

украина

брянская область

нато

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, данное преступление не останется безнаказанными. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в среду на официальном сайте ведомства. В напомнили о неоднократных заявлениях украинских официальных лиц о том, "что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБПутин об украинских неонацистах: мы их дожмемВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов

https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html

россия

украина

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), атака диверсантов на брянскую область, россия, украина, брянская область, нато, политика