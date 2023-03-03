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Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, данное преступление не останется безнаказанными. Соответствующее заявление МИД России... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T15:44
2023-03-03T16:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атака диверсантов на брянскую область
россия
украина
брянская область
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, данное преступление не останется безнаказанными. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в среду на официальном сайте ведомства. В напомнили о неоднократных заявлениях украинских официальных лиц о том, "что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБПутин об украинских неонацистах: мы их дожмемВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
https://crimea.ria.ru/20230302/spas-dvoikh-detey-ranenogo-v-bryanskoy-oblasti-malchika-nagradyat-1127315219.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), атака диверсантов на брянскую область, россия, украина, брянская область, нато, политика
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД

МИД РФ: теракт в Брянской области не останется безнаказанным

15:44 03.03.2023 (обновлено: 16:01 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, данное преступление не останется безнаказанными. Соответствующее заявление МИД России опубликовано в среду на официальном сайте ведомства.
В напомнили о неоднократных заявлениях украинских официальных лиц о том, "что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО".
"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма. Мы сделали соответствующие выводы из произошедшего. Российские следственные органы приступили к расследованию. Данное преступление не останется безнаказанным", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий.
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Вчера, 21:03
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В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атака диверсантов на Брянскую областьРоссияУкраинаБрянская областьНАТОПолитика
 
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