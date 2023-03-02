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Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло
В результате нападения украинской диверсионной группы на приграничные села Брянской области погиб еще один мужчина, таком образом число жертв увеличилось до... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:32
2023-03-02T17:42
атака диверсантов на брянскую область
обстрелы брянской области
брянская область
украина
происшествия
александр богомаз
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате нападения украинской диверсионной группы на приграничные села Брянской области погиб еще один мужчина, таком образом число жертв увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, добавил Богомаз.В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористическим актом.По последней информации Центра общественных связей ФСБ России, ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГПутину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – ПесковНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
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РИА Новости Крым
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атака диверсантов на брянскую область, обстрелы брянской области, брянская область, украина, происшествия, александр богомаз, россия
Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло

Число погибших в результате атаки украинской ДРГ в Брянской области выросло до двух

17:32 02.03.2023 (обновлено: 17:42 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В результате нападения украинской диверсионной группы на приграничные села Брянской области погиб еще один мужчина, таком образом число жертв увеличилось до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, добавил Богомаз.
В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.
Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористическим актом.
По последней информации Центра общественных связей ФСБ России, ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств.
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