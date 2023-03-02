Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
Песков: Путина постоянно информируют о ситуации с атакой боевиков в Брянской области
13:40 02.03.2023 (обновлено: 13:48 02.03.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке украинских диверсантов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин в Кремле, он получает регулярные, постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ (Александр) Бортников, министр обороны (Сергей) Шойгу и руководитель Росгвардии (Виктор) Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, силовики докладывают президенту о тех действиях, которые предпринимают упомянутые ведомства по противодействию террористам.
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Также Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза о ситуации на месте и принимаемых мерах, прежде всего, по обеспечению безопасности граждан, добавил Песков.
В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.
В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.
Кроме того, по данным РИА Новости, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.
На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.
Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
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