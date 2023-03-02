https://crimea.ria.ru/20230302/putinu-postoyanno-dokladyvayut-o-situatsii-v-bryanskoy-oblasti--peskov-1127302482.html

Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков

Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков

Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T13:40

2023-03-02T13:40

2023-03-02T13:48

россия

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

дмитрий песков

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке украинских диверсантов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, силовики докладывают президенту о тех действиях, которые предпринимают упомянутые ведомства по противодействию террористам.Также Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза о ситуации на месте и принимаемых мерах, прежде всего, по обеспечению безопасности граждан, добавил Песков.В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.Кроме того, по данным РИА Новости, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВ селе Брянской области взяты в заложники людиВласти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ

https://crimea.ria.ru/20230228/putin-poruchil-fsb-postavit-zaslon-na-puti-diversantov-s-ukrainy-1127261815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, дмитрий песков, владимир путин (политик), новости, общество, безопасность, диверсанты, заложники