Рейтинг@Mail.ru
Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230302/putinu-postoyanno-dokladyvayut-o-situatsii-v-bryanskoy-oblasti--peskov-1127302482.html
Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T13:40
2023-03-02T13:48
россия
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
дмитрий песков
владимир путин (политик)
новости
общество
безопасность
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111136/96/1111369665_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a47f9bb7dd3b686eb2c7bf543aeec2a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке украинских диверсантов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, силовики докладывают президенту о тех действиях, которые предпринимают упомянутые ведомства по противодействию террористам.Также Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза о ситуации на месте и принимаемых мерах, прежде всего, по обеспечению безопасности граждан, добавил Песков.В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.Кроме того, по данным РИА Новости, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуВ селе Брянской области взяты в заложники людиВласти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
https://crimea.ria.ru/20230228/putin-poruchil-fsb-postavit-zaslon-na-puti-diversantov-s-ukrainy-1127261815.html
россия
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111136/96/1111369665_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bd112483675da557ffda5a5347bcd4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, дмитрий песков, владимир путин (политик), новости, общество, безопасность, диверсанты, заложники
Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков

Песков: Путина постоянно информируют о ситуации с атакой боевиков в Брянской области

13:40 02.03.2023 (обновлено: 13:48 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постоянно получает от глав силовых ведомств доклады о ситуации в приграничных районах Брянской области, подвергшихся атаке украинских диверсантов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин в Кремле, он получает регулярные, постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ (Александр) Бортников, министр обороны (Сергей) Шойгу и руководитель Росгвардии (Виктор) Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, силовики докладывают президенту о тех действиях, которые предпринимают упомянутые ведомства по противодействию террористам.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля, 15:56
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины
Также Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза о ситуации на месте и принимаемых мерах, прежде всего, по обеспечению безопасности граждан, добавил Песков.
В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок.
В комментарии РИА Новости Крым пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова сообщила, что состояние ребенка оценивается как стабильное.
Кроме того, по данным РИА Новости, несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются.
На данный момент известно, что украинским боевикам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.
Российские силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
В селе Брянской области взяты в заложники люди
Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
 
РоссияАтака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьПроисшествияДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)НовостиОбществоБезопасностьДиверсантыЗаложники
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Ужесточение наказания за дискредитацию армии: закон принят во II чтении
13:48Боеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
13:40Путину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – Песков
13:32В очереди на переправу в Крым стоят 264 машины
13:21Нападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
13:12РНКБ профинансировал строительство рекреационного комплекса в Саки
13:08Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГ
12:43Мужчина погиб в результате обстрела поселка Теткино в Курской области
12:43ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
12:25В Крыму поручили установить единую планку арендной платы за сельхозземлю
12:10В селе Брянской области взяты в заложники люди
12:02Поселок Курской области под огнем ВСУ – есть пострадавшие
11:50Атака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
11:33Диверсанты проникли в Брянскую область: погиб мужчина и ранен ребенок
11:15Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор суда
10:58Новые случаи и смерти: оперативная сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:48Определен подрядчик по строительству газопровода в Форосе
10:29ФСБ задержала агента украинской разведки
10:22Керченская переправа: актуальная обстановка на 2 марта
10:15Непонятый и непонятный Горбачев
Лента новостейМолния