https://crimea.ria.ru/20230302/v-sele-bryanskoy-oblasti-vzyaty-v-zalozhniki-lyudi-1127299158.html
В селе Брянской области взяты в заложники люди
В селе Брянской области взяты в заложники люди - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В селе Брянской области взяты в заложники люди
Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T12:10
2023-03-02T12:10
2023-03-02T12:33
брянская область
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
обстрелы брянской области
диверсанты
заложники
атака диверсантов на брянскую область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_0:54:1620:965_1920x0_80_0_0_dd7dc46de2cccec4f29819515368b726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Брянский губернатор Александр Богомаз в четверг сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок.Обстоятельства происшествия и личности захватчиков выясняются. По информации местных властей, украинским диверсантам не удалось проникнуть на территории школ Брянской области, образовательные учреждения не затронуты.В свою очередь ТАСС сообщает, что сейчас на территории Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Со ссылкой на силовые структуры уточняется, что среди местных жителей есть погибшие и раненые.
брянская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142212_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_b2b53c1f71042c75aade60d5b3ab7044.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, обстрелы брянской области, диверсанты, заложники, атака диверсантов на брянскую область
В селе Брянской области взяты в заложники люди
В селе Любечане Брянской области взяли в заложники людей в магазине – источник
12:10 02.03.2023 (обновлено: 12:33 02.03.2023)