https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html

Это теракт – Путин о событиях в Брянской области

Это теракт – Путин о событиях в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Это теракт – Путин о событиях в Брянской области

Произошедшее в Брянской области — это теракт, нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ЧП РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:09

2023-03-02T15:23

владимир путин (политик)

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

россия

теракт

украина

всу (вооруженные силы украины)

заложники

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Произошедшее в Брянской области — это теракт, нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ЧП в приграничном регионе.В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок. Именно такие люди, подчеркнул Путин, "ставили перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своих традиций и языка".Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГПутину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – ПесковНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу

https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html

брянская область

россия

украина

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владимир путин (политик), атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, россия, теракт, украина, всу (вооруженные силы украины), заложники, диверсанты, новости