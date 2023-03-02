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Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
Это теракт – Путин о событиях в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
Произошедшее в Брянской области — это теракт, нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ЧП РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T15:09
2023-03-02T15:09
2023-03-02T15:23
владимир путин (политик)
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
россия
теракт
украина
всу (вооруженные силы украины)
заложники
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Произошедшее в Брянской области — это теракт, нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя ЧП в приграничном регионе.В четверг утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела погиб мужчина и ранения получил ребенок. Именно такие люди, подчеркнул Путин, "ставили перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своих традиций и языка".Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Брянской области в данный момент проводится операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГПутину постоянно докладывают о ситуации в Брянской области – ПесковНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часу
https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-provodit-operatsiyu-po-unichtozheniyu-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1127300438.html
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владимир путин (политик), атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, россия, теракт, украина, всу (вооруженные силы украины), заложники, диверсанты, новости
Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
Президент Путин назвал терактом ЧП с диверсантами в Брянской области
15:09 02.03.2023 (обновлено: 15:23 02.03.2023)