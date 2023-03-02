https://crimea.ria.ru/20230302/vzryvnye-ustroystva-naydeny-v-bryanskoy-oblasti-posle-ataki-drg-1127308134.html

Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов

Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов

Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T17:00

2023-03-02T17:00

2023-03-02T17:04

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

происшествия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

россия

украина

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По последним данным, в результате нападения украинских националистов погиб местный житель и ранен ребенок.ЧП в Брянской области произошло в четверг утром – на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в приграничном регионе терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об украинских неонацистах: мы их дожмемФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской областиВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html

брянская область

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, россия, украина, теракт