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Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:00
2023-03-02T17:04
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
происшествия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
россия
украина
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По последним данным, в результате нападения украинских националистов погиб местный житель и ранен ребенок.ЧП в Брянской области произошло в четверг утром – на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в приграничном регионе терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об украинских неонацистах: мы их дожмемФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской областиВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, россия, украина, теракт
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов

ФСБ: в Брянской области обнаружены взрывные устройства, идет разминирование

17:00 02.03.2023 (обновлено: 17:04 02.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование", - цитирует ведомство РИА Новости.
По последним данным, в результате нападения украинских националистов погиб местный житель и ранен ребенок.
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Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
ЧП в Брянской области произошло в четверг утром – на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в приграничном регионе терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми.
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Атака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьПроисшествияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсантыРоссияУкраинаТеракт
 
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