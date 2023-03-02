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Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T17:00
2023-03-02T17:00
2023-03-02T17:04
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в населенных пунктах Брянской области находится под контролем правоохранителей, сейчас специалисты ведут разминирование найденных в ходе осмотра местности взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.По последним данным, в результате нападения украинских националистов погиб местный житель и ранен ребенок.ЧП в Брянской области произошло в четверг утром – на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате чего погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в приграничном регионе терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с гражданскими людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об украинских неонацистах: мы их дожмемФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов в Брянской областиВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html
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РИА Новости Крым
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, россия, украина, теракт
Взрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантов
ФСБ: в Брянской области обнаружены взрывные устройства, идет разминирование
17:00 02.03.2023 (обновлено: 17:04 02.03.2023)