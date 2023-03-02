https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html
В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
В Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T16:21
2023-03-02T16:21
2023-03-02T16:25
сергей аксенов
крым
новости крыма
владимир зеленский (президент украины)
украина
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атака диверсантов на брянскую область
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя атаку украинских боевиков на приграничные населенные пункты в Брянской области.По словам Аксенова, этот инцидент свидетельствует, что президент Украины Владимир Зеленский "идет по стопам" Шамиля Басаева – полевого командира бандформирований террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"*."Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", – заявил глава Крыма.В четверг группа украинских диверсантов совершила нападение на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что боевики проникли на территорию Климовского района и обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористическим актом.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин об украинских неонацистах: мы их дожмемНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области
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сергей аксенов, крым, новости крыма, владимир зеленский (президент украины), украина, сво, атака диверсантов на брянскую область, владимир путин (политик)
В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
Аксенов: силовые структуры в Крыму готовы к нейтрализации любых угроз
16:21 02.03.2023 (обновлено: 16:25 02.03.2023)