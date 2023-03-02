https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-siloviki-gotovy-k-neytralizatsii-lyubykh-ugroz--aksenov-1127307017.html

В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов - РИА Новости Крым, 02.03.2023

В Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

В Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T16:21

2023-03-02T16:21

2023-03-02T16:25

сергей аксенов

крым

новости крыма

владимир зеленский (президент украины)

украина

сво

атака диверсантов на брянскую область

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Крыму предпринимаются все необходимые меры безопасности, силовики готовы нейтрализовать любые угрозы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, комментируя атаку украинских боевиков на приграничные населенные пункты в Брянской области.По словам Аксенова, этот инцидент свидетельствует, что президент Украины Владимир Зеленский "идет по стопам" Шамиля Басаева – полевого командира бандформирований террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"*."Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам", – заявил глава Крыма.В четверг группа украинских диверсантов совершила нападение на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что боевики проникли на территорию Климовского района и обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Он в больнице. ФСБ проводит операцию по уничтожению диверсантов.Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористическим актом.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин об украинских неонацистах: мы их дожмемНападение диверсантов на Брянскую область – что известно к этому часуАтака беспилотника и минометный обстрел: ВСУ бьют по Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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