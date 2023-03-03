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Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов
Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов
После разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T13:54
2023-03-03T13:56
дмитрий песков
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. После разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Песков отметил, что в регионе уже действует особый приграничный режим и дополнительные меры безопасности.Что касается того, будет ли группировка напавших на регион участников ДРГ признана террористической организацией – это покажут результаты следствия, сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины, а также десятилетнего мальчика, который был ранен, и это будет определенным образом отмечено.В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену
https://crimea.ria.ru/20230303/kreml-otmetit-geroystvo-malchika-vo-vremya-terakta-v-bryanskoy-oblasti-1127321997.html
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дмитрий песков, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, россия, украина
Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов

В Кремле сделают выводы и примут меры после расследования теракта в Брянской области

13:54 03.03.2023 (обновлено: 13:56 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. После разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
Песков отметил, что в регионе уже действует особый приграничный режим и дополнительные меры безопасности.
"Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий", – сказал Песков, отвечая на вопрос о необходимости проведения проверки защиты государственной границы и введения дополнительных мер безопасности по поручению президента.
Что касается того, будет ли группировка напавших на регион участников ДРГ признана террористической организацией – это покажут результаты следствия, сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", – сказал он.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины, а также десятилетнего мальчика, который был ранен, и это будет определенным образом отмечено.
В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
13:18
Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
Дмитрий ПесковАтака диверсантов на Брянскую областьБрянская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьРоссияУкраина
 
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