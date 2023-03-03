https://crimea.ria.ru/20230303/kreml-primet-mery-po-nedopuscheniyu-teraktov-1127322869.html

Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов

Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов

После разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T13:54

2023-03-03T13:54

2023-03-03T13:56

дмитрий песков

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. После разбора теракта, совершенного в Брянской области украинскими диверсантами, будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных событий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Песков отметил, что в регионе уже действует особый приграничный режим и дополнительные меры безопасности.Что касается того, будет ли группировка напавших на регион участников ДРГ признана террористической организацией – это покажут результаты следствия, сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством погибшего при теракте в Брянской области мужчины, а также десятилетнего мальчика, который был ранен, и это будет определенным образом отмечено.В четверг, 2 марта, Брянский губернатор сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену

https://crimea.ria.ru/20230303/kreml-otmetit-geroystvo-malchika-vo-vremya-terakta-v-bryanskoy-oblasti-1127321997.html

брянская область

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, россия, украина