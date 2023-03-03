https://crimea.ria.ru/20230303/pytalsya-pereplyt-granitsu-v-krymu-peterburzhtsa-osudili-za-gosizmenu--1127319872.html

Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену

Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии жителя Санкт-Петербурга, намеревавшегося совершить государственную измену и принять участие в боевых... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T11:23

2023-03-03T11:23

2023-03-03T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии жителя Санкт-Петербурга, намеревавшегося совершить государственную измену и принять участие в боевых действиях в составе украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба суда.По данным обвинения, 40-летний петербуржец был противником проведения специальной военной операции и в прошлом году решил выехать из России на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Для этого мужчина через интернет связался с представителями добровольческого воинского подразделения-легиона, который занимается вербовкой россиян и организацией их выезда на Украину.Первая попытка пересечения госграницы через Брянскую область для жителя Питера оказалась неудачной. Тогда ему предложили попасть на Украину морем через Крым. Для реализации этого плана злоумышленник приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани.В августе прошлого года мужчина прибыл в Крым и затем выдвинулся вплавь через акваторию Черного моря в направлении Одессы. При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы военного снаряжения.Суд квалифицировал действия подсудимого как приготовление к государственной измене и незаконное пересечение границы РФ. По совокупности преступлений мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима, а также назначили ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, после отбывания лишения свободы.Приговор не вступил в законную силу.Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 5,5 годам жителя Санкт-Петербурга, который также намеревался выехать на Украину через полуостров и принять участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ. Его задержали в Симферополе сотрудники ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Участнику украинского нацбата вынесли приговор в КрымуБоевик украинского нацбата осужден в ДжанкоеФСБ пресекла в Крыму канал поставок военных разработок за рубеж

https://crimea.ria.ru/20230131/putin-poruchil-usilit-dosmotr-transporta-na-granitsakh-s-krymom-1126691342.html

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