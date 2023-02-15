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ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок

ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок - РИА Новости Крым, 15.02.2023

ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок

В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T15:05

2023-02-15T15:05

2023-02-15T15:31

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

севастопольский морской завод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, ряд лиц в период ликвидации предприятия незаконно вывезли с территории завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Ее они хранили в своих домах и гаражах.Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления (ст. 275 УК России "Государственная измена"). Изъятая документация передана в "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе."Переданная документация имеет большую ценность для переоборудования и модернизации кораблей ВМФ. Эти документы актуальны и будут применяться при выполнении гособоронзаказа", - отметила начальник отдела стандартизации, технической информации АО "Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе" Наталья Дегтярева.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу УкраиныВоеннослужащий ЧФ арестован в Севастополе за шпионаж в пользу Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ в Крыму пресекла передачу за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. 2023-02-15T15:05 true PT0M55S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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