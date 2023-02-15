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ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок
ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок - РИА Новости Крым, 15.02.2023
ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок
В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным ведомства, ряд лиц в период ликвидации предприятия незаконно вывезли с территории завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Ее они хранили в своих домах и гаражах.Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления (ст. 275 УК России "Государственная измена"). Изъятая документация передана в "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе."Переданная документация имеет большую ценность для переоборудования и модернизации кораблей ВМФ. Эти документы актуальны и будут применяться при выполнении гособоронзаказа", - отметила начальник отдела стандартизации, технической информации АО "Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе" Наталья Дегтярева.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 11 лет колонии за шпионаж в пользу УкраиныВоеннослужащий ЧФ арестован в Севастополе за шпионаж в пользу Украины
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ФСБ в Крыму пресекла передачу за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения
В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.
2023-02-15T15:05
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, севастопольский морской завод , безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, видео
ФСБ пресекла в Крыму канал поставок за рубеж военных разработок
ФСБ в Крыму пресекла передачу за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения
15:05 15.02.2023 (обновлено: 15:31 15.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным ведомства, ряд лиц в период ликвидации предприятия незаконно вывезли с территории завода часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Ее они хранили в своих домах и гаражах.
"С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение", - проинформировали в ведомстве.
Четырем бывшим сотрудникам севастопольского судоремонтного предприятия УФСБ объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления (ст. 275 УК России "Государственная измена"). Изъятая документация передана в "Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе" для дальнейшего использования в работе.
"Переданная документация имеет большую ценность для переоборудования и модернизации кораблей ВМФ. Эти документы актуальны и будут применяться при выполнении гособоронзаказа", - отметила начальник отдела стандартизации, технической информации АО "Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе" Наталья Дегтярева.
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