https://crimea.ria.ru/20230302/fsb-massirovannym-udarom-vydavila-diversantov-iz-bryanskoy-oblasti-1127313481.html

ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области

ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023

ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области

Украинские националисты, которые в четверг напали на Брянскую область, выдавлены на территорию Украины, где им нанесен массированный артиллерийский удар. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T19:36

2023-03-02T19:36

2023-03-02T19:41

атака диверсантов на брянскую область

брянская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

украина

россия

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские националисты, которые в четверг напали на Брянскую область, выдавлены на территорию Украины, где им нанесен массированный артиллерийский удар. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что при осмотре населенных пунктов Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация находится на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчикаВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем

https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html

брянская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака диверсантов на брянскую область, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украина, россия, диверсанты, новости, безопасность