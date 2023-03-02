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ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области
ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2023
ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области
Украинские националисты, которые в четверг напали на Брянскую область, выдавлены на территорию Украины, где им нанесен массированный артиллерийский удар. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T19:36
2023-03-02T19:36
2023-03-02T19:41
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские националисты, которые в четверг напали на Брянскую область, выдавлены на территорию Украины, где им нанесен массированный артиллерийский удар. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет РИА Новости.В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что врачи успешно прооперировали раненого мальчика. Из его тела извлекли пулю натовского производства.В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что при осмотре населенных пунктов Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация находится на контроле силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчикаВзрывные устройства найдены в Брянской области после атаки диверсантовПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украина, россия, диверсанты, новости, безопасность
ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области
ФСБ: националисты выдавлены из Брянской области на территорию Украины
19:36 02.03.2023 (обновлено: 19:41 02.03.2023)