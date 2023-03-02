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Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчика
Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчика - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчика
Врачи прооперировали ребенка, который получил ранение при атаке украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T18:31
2023-03-02T18:31
2023-03-02T18:43
атака диверсантов на брянскую область
брянская область
александр богомаз
происшествия
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Врачи прооперировали ребенка, который получил ранение при атаке украинских диверсантов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В четверг на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль с мирными жителями, в результате погиб мужчина и пострадал 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что нападавшие обстреляли машину с мирными жителями.В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что при осмотре населенных пунктов Брянской области после нападения украинских диверсантов обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. Специалисты проводят разминирование. Ситуация находится на контроле силовиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ДРГ в Брянской области: число погибших выросло Власти Брянской области назвали точные данные по пострадавшим от пуль ДРГВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html
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РИА Новости Крым
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атака диверсантов на брянскую область, брянская область, александр богомаз, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости
Врачи прооперировали раненного диверсантами мальчика
Богомаз: в Брянской области врачи успешно прооперировали раненого при атаке ДРГ мальчика
18:31 02.03.2023 (обновлено: 18:43 02.03.2023)