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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева - РИА Новости Крым, 06.03.2023
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева
Российские спецслужбы предотвратили покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T10:27
2023-03-06T10:29
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
происшествия
русский добровольческий корпус
новости
общество
безопасность
константин малофеев
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы предотвратили покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин России Денис Капустин.По данным ведомства, теракт планировали осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.Кроме того, в августе 2022 года ФСБ России был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.Как сообщалось, воюющий на стороне киевского режима так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК) взял на себя ответственность за атаку в приграничном районе Брянской области. 2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По мнению военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, "Русский добровольческий корпус" является в большей степени медийным проектом, за которым стоят спецслужбы США.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ДРГ в Брянской области: число погибших вырослоВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – АксеновПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем
https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, русский добровольческий корпус, новости, общество, безопасность, константин малофеев, теракт
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева

ФСБ: украинские спецслужбы пытались взорвать автомобиль главы "Царьграда" Малофеева

10:27 06.03.2023 (обновлено: 10:29 06.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы предотвратили покушение на главу совета директоров "Царьграда" Константина Малофеева. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, организатором преступления является действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей организации "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин России Денис Капустин.
Оружие - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта, 18:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют
По данным ведомства, теракт планировали осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
Кроме того, в августе 2022 года ФСБ России был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.
Как сообщалось, воюющий на стороне киевского режима так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК) взял на себя ответственность за атаку в приграничном районе Брянской области. 2 марта на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По мнению военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, "Русский добровольческий корпус" является в большей степени медийным проектом, за которым стоят спецслужбы США.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияПроисшествияРусский добровольческий корпусНовостиОбществоБезопасностьКонстантин МалофеевТеракт
 
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