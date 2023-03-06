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Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом
Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом
Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок содержания под стражей пятерым обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T20:54
2023-03-06T20:54
2023-03-06T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок содержания под стражей пятерым обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Ранее суд продлил срок ареста еще трем фигурантам дела – Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор – главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь.По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб УкраиныКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуПодрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230211/putin-nagradil-mashinistov-za-podvig-na-krymskom-mostu-1126923170.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, закон и право, теракт, россия, басманный суд москвы, крым, новости
Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом
Басманный суд Москвы оставил под стражей обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы продлил до 12 апреля срок содержания под стражей пятерым обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей гражданам РФ Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, а также гражданину Армении Артуру Терчаняну", – говорится в сообщении.
Ранее суд продлил срок ареста еще трем фигурантам дела – Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль
, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор – главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ, взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда – в грузинский порт Поти, дальше – в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда – в Симферополь.
По подозрению в подготовке теракта были задержаны восемь человек – пятеро россиян, а также трое граждан Армении и Украины.
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