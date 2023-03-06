https://crimea.ria.ru/20230306/podryv-mosta-i-blokada-kryma-stanet-dlya-kieva-samoubiystvom--ekspert-1127367420.html

Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт

Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Подрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – эксперт

Попытки Киева атаковать Крымский мост, как и сам полуостров, дальнобойными ракетами или американской авиацией будут означать новый виток эскалации конфликта,... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T12:30

2023-03-06T12:30

2023-03-06T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Попытки Киева атаковать Крымский мост, как и сам полуостров, дальнобойными ракетами или американской авиацией будут означать новый виток эскалации конфликта, ответ на который со стороны Москвы будет однозначно жестким. Пойдет ли Зеленский, по сути, на самоубийство, - зависит от его адекватности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Межевич.Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил о том, что Киев рассматривает возможность блокировать Крым, уничтожив Крымский мост дальнобойными ракетами и американскими самолетами F-16, и взять полуостров, истощив боевую группировку и вообще все население. Ничего нового и оригинальногоЗаявление Черника не содержит в себе ничего оригинального и уже поэтому не стоит какого-то отдельного и особого внимания, считает Межевич."Давайте объективно: ничего нового и оригинального мы с вами не услышали – это первое. Мы что, первый раз слышим, что они войдут в Крым, будут победителями и так далее? Нет, это звучит очень много лет. Второй момент: то, что Крымский мост является критической инфраструктурой, мы слышали? Конечно. То, что они хотят по нему бить, слышали? Да", – отметил Межевич.О новом витке эскалацииПо мнению эксперта, если Киев и получит дальнобойные ракеты и обещанные США самолеты, это не гарантирует нападения на Крымский мост, хотя и не исключает его. Однако во втором случае это будет означать, что "именно Киев создал следующий виток эскалации, а значит, Москва на это ответит"."Все прекрасно знают, что Россия не использует целый ряд своих возможностей и средств для борьбы с фашистским киевским режимом. Почему? Вероятно, есть какие-то соображения... И если сейчас удар по Банковой выглядел бы переходом со стороны России на новую стадию (ведения боевых действий), то в случае попыток нападения на Крым этот момент будет преодолен", – пояснил Межевич.Он напомнил, что даже после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, совершенного без применения ракет и авиации, ведение Россией специальной военной операции изменилось – началось массированное уничтожение на Украине критически важной инфраструктуры. "Я абсолютно уверен, что попытки эскалации конфликта со стороны Киева приведут к ответу, – сказал эксперт. — Не надо предполагать, что в Кремле сидят люди, которые иначе понимают ситуацию, чем мы. Они знают гораздо больше. И вот это знание предполагает, что сейчас ответ такой, какой есть, а будет другой, если возникнут соответствующие условия. Здесь надо доверять решениям, которые принимаются. И каждый на своем посту должен делать то, что он должен в текущей ситуации", – добавил он.Рискнет ли Зеленский атаковать КрымНа вопрос, рискнет ли Зеленский, осознавая ситуацию, все же атаковать Крым, эксперт заметил: "Гитлер, например, (решиться) на химическую войну не рискнул", понимая, чем это может обернуться для Германии и него самого. При этом даже в самом конце апреля 1945 он был искренне уверен и что армия Вальтера Венка деблокирует Берлин, что союзники вступят друг с другом в войну, а также делал ставку на чудо-оружие – вундерваффе."Но кончилось это все абсолютно неприятно для него: самоубийством и обгорелым черепом во дворе рейхсканцелярии", – заключил эксперт.Ранее военный эксперт Александр Хроленко рассказал, почему масштабное контрнаступление украинских войск невозможно. А его коллега Виктор Литовкин объяснил, почему Запад не поставит Украине самолеты и вертолеты в тех количествах, которые запрашивает Киев.Киев неоднократно заявлял о намерении начать наступление на Крым. О формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров ранее сообщал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. А в конце февраля текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готовится к захвату полуострова военным путем. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, Киев уже договорился о поставках танков и ведет переговоры о поставках дальнобойных ракет и авиации для ударов по Крыму. Со стороны Запада при этом участились заявления об отказе предоставлять такого рода вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова Запад больше не может вооружать Украину

https://crimea.ria.ru/20230302/chto-delat-s-ukrainskimi-zhdunami-v-krymu--mnenie-veterana-fso-1127314470.html

https://crimea.ria.ru/20230302/operatsiya-prikrytie-dlya-chego-kiev-anonsiruet-nastuplenie-na-krym-1127297623.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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