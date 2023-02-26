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Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-zapad-ne-postavit-ukraine-samolety-dlya-atak-na-rossiyu-1127197616.html
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T09:02
2023-02-26T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Виктор Литовкин.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.Есть и еще одна причина, по которой "партнеры" Украины не намерены отдавать свою авиацию, считает Литовкин.Он отметил, что в условиях спецоперации речь даже не о больших деньгах, которые нужны для организации всего этого, а в обстановке. К тому же, нужны летчики, которые этим самолетами "в совершенстве владеют", а их нет, и для подготовки специалистов тоже требуется время."F-16 им если поставят, "Торнадо" (Panavia Tornado – европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет), "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon, многоцелевой истребитель) или "Грипены" шведские (Saab JAS 39 Gripen – многоцелевой истребитель) – где на Украине эти летчики? То же самое касается и вертолетов", – заключил Литовкин.На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем Предвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мнения, украина, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, авторы, сво, европа, нато, сша, виктор литовкин
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию

Литовкин: Киев не получит от Запада самолеты из-за отсутствия на Украине инфраструктуры

09:02 26.02.2023
 
© Фото: Dane WiedmanАмериканский истребитель F-35B. Архивное фото
Американский истребитель F-35B. Архивное фото
© Фото: Dane Wiedman
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.
Есть и еще одна причина, по которой "партнеры" Украины не намерены отдавать свою авиацию, считает Литовкин.
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"Никто им не поставит. Для того, чтобы поставить самолеты, как минимум, нужны аэродромы. На аэродромах должно быть оборудование соответствующее: командирская вышка, радиолокационные станции, которые будут контролировать взлет и посадку самолетов и вообще смотреть, что там в небе творится – нет ли чужих самолетов, которые будут уничтожать эти на взлете. Должна быть технико-эксплуатационная часть – это маленький завод, который обслуживает самолеты перед вылетом и после. Должны быть склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, завод по производству воздуха высокого давления и многое-многое другое. Я уже не говорю о парашютах", – сказал Литовкин.
Он отметил, что в условиях спецоперации речь даже не о больших деньгах, которые нужны для организации всего этого, а в обстановке. К тому же, нужны летчики, которые этим самолетами "в совершенстве владеют", а их нет, и для подготовки специалистов тоже требуется время.
"F-16 им если поставят, "Торнадо" (Panavia Tornado – европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет), "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon, многоцелевой истребитель) или "Грипены" шведские (Saab JAS 39 Gripen – многоцелевой истребитель) – где на Украине эти летчики? То же самое касается и вертолетов", – заключил Литовкин.
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17 февраля, 08:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запад больше не может вооружать Украину
На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружиеВ миреАвторыСВОЕвропаНАТОСШАВиктор Литовкин
 
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