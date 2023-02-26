https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-zapad-ne-postavit-ukraine-samolety-dlya-atak-na-rossiyu-1127197616.html

Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию

Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию

Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T09:02

2023-02-26T09:02

2023-02-26T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Виктор Литовкин.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.Есть и еще одна причина, по которой "партнеры" Украины не намерены отдавать свою авиацию, считает Литовкин.Он отметил, что в условиях спецоперации речь даже не о больших деньгах, которые нужны для организации всего этого, а в обстановке. К тому же, нужны летчики, которые этим самолетами "в совершенстве владеют", а их нет, и для подготовки специалистов тоже требуется время."F-16 им если поставят, "Торнадо" (Panavia Tornado – европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет), "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon, многоцелевой истребитель) или "Грипены" шведские (Saab JAS 39 Gripen – многоцелевой истребитель) – где на Украине эти летчики? То же самое касается и вертолетов", – заключил Литовкин.На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем Предвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили

https://crimea.ria.ru/20230218/istrebiteli-dlya-ukrainy-khoroshaya-i-plokhaya-novost-iz-velikobritanii-1127067875.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, украина, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, авторы, сво, европа, нато, сша, виктор литовкин