https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-zapad-ne-postavit-ukraine-samolety-dlya-atak-na-rossiyu-1127197616.html
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T09:02
2023-02-26T09:02
2023-02-26T09:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Виктор Литовкин.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.Есть и еще одна причина, по которой "партнеры" Украины не намерены отдавать свою авиацию, считает Литовкин.Он отметил, что в условиях спецоперации речь даже не о больших деньгах, которые нужны для организации всего этого, а в обстановке. К тому же, нужны летчики, которые этим самолетами "в совершенстве владеют", а их нет, и для подготовки специалистов тоже требуется время."F-16 им если поставят, "Торнадо" (Panavia Tornado – европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет), "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon, многоцелевой истребитель) или "Грипены" шведские (Saab JAS 39 Gripen – многоцелевой истребитель) – где на Украине эти летчики? То же самое касается и вертолетов", – заключил Литовкин.На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем Предвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, украина, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, авторы, сво, европа, нато, сша, виктор литовкин
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Литовкин: Киев не получит от Запада самолеты из-за отсутствия на Украине инфраструктуры
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. Об этом РИА Новости Крым
заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.
Есть и еще одна причина, по которой "партнеры" Украины не намерены отдавать свою авиацию, считает Литовкин.
"Никто им не поставит. Для того, чтобы поставить самолеты, как минимум, нужны аэродромы. На аэродромах должно быть оборудование соответствующее: командирская вышка, радиолокационные станции, которые будут контролировать взлет и посадку самолетов и вообще смотреть, что там в небе творится – нет ли чужих самолетов, которые будут уничтожать эти на взлете. Должна быть технико-эксплуатационная часть – это маленький завод, который обслуживает самолеты перед вылетом и после. Должны быть склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, завод по производству воздуха высокого давления и многое-многое другое. Я уже не говорю о парашютах", – сказал Литовкин.
Он отметил, что в условиях спецоперации речь даже не о больших деньгах, которые нужны для организации всего этого, а в обстановке. К тому же, нужны летчики, которые этим самолетами "в совершенстве владеют", а их нет, и для подготовки специалистов тоже требуется время.
"F-16 им если поставят, "Торнадо" (Panavia Tornado – европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет), "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon, многоцелевой истребитель) или "Грипены" шведские (Saab JAS 39 Gripen – многоцелевой истребитель) – где на Украине эти летчики? То же самое касается и вертолетов", – заключил Литовкин.
На днях председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.
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