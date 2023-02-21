https://crimea.ria.ru/20230221/zelenskomu-predrekli-sudbu-saakashvili-1127101774.html

Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили

Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T07:24

2023-02-21T07:24

2023-02-21T07:24

владимир зеленский (президент украины)

радио "спутник в крыму"

михаил саакашвили

политика

мнения

новости

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Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью."Надеюсь, судьба Саакашвили служит для него (Зеленского – ред.) ярким примером, во что превратился этот деятель и в каком положении он находится сейчас. Если Зеленский хочет себе такого будущего, он может его себе обеспечить", – отметил политолог.

https://crimea.ria.ru/20211003/saakashvili-provedet-shest-let-v-tyurme---premer-gruzii-1121044620.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), михаил саакашвили, политика, мнения, новости