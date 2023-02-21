Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230221/zelenskomu-predrekli-sudbu-saakashvili-1127101774.html
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
михаил саакашвили
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126068441_0:23:769:455_1920x0_80_0_0_e07d4e70b239cf59253f50c18dfa44e9.jpg
Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью."Надеюсь, судьба Саакашвили служит для него (Зеленского – ред.) ярким примером, во что превратился этот деятель и в каком положении он находится сейчас. Если Зеленский хочет себе такого будущего, он может его себе обеспечить", – отметил политолог.
https://crimea.ria.ru/20211003/saakashvili-provedet-shest-let-v-tyurme---premer-gruzii-1121044620.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/16/1126068441_0:0:769:576_1920x0_80_0_0_935469b9940ceebe4fbe94cb8b94c666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), михаил саакашвили, политика, мнения, новости
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили

Политолог Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили

07:24 21.02.2023
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
07:24
По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.
"Надо сохранять армию, потому что придется еще долго обороняться и не положить всех в это горнило войны Запада против России. Я не считаю человеком, способным на здравомыслящие решения, тем не менее, его пыл должен подугаснуть. Оказавшись в этом большом окружении, он понял, что выбираться из этой ситуации Украине придется рано или поздно одной – надеяться не на кого", – считает Шатров.
Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью.
"Надеюсь, судьба Саакашвили служит для него (Зеленского – ред.) ярким примером, во что превратился этот деятель и в каком положении он находится сейчас. Если Зеленский хочет себе такого будущего, он может его себе обеспечить", – отметил политолог.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября 2021, 21:10
Саакашвили проведет шесть лет в тюрьме - премьер Грузии
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Зеленский (президент Украины)Михаил СаакашвилиПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
09:58Землетрясение произошло в Иране
09:54Новинка от ПСБ: при заявке на ипотеку доход можно подтвердить онлайн
09:22МИД Германии предостерег своих граждан от поездок в Россию
08:59Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненых
08:22Центробанк: в России ускоряется рост цен – что будет дальше
07:55Масленичная неделя: как семь дней есть блины и ни разу не повториться
07:24Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
07:01В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь
06:40Керченская переправа не работает
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
22:05Новые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
22:02Главные новости и заявления дня: 20 февраля
21:55Главные новости Крыма: 20 февраля
21:37Лавина в горах и подъем уровня рек - что происходит в Сочи
21:02Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
20:57Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО
20:48В Севастополе осудят водителя за смертельное ДТП в первый день года
20:27Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж
Лента новостейМолния