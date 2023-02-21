https://crimea.ria.ru/20230221/zelenskomu-predrekli-sudbu-saakashvili-1127101774.html
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
2023-02-21T07:24
владимир зеленский (президент украины)
радио "спутник в крыму"
михаил саакашвили
политика
мнения
новости
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Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
Игорь Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью."Надеюсь, судьба Саакашвили служит для него (Зеленского – ред.) ярким примером, во что превратился этот деятель и в каком положении он находится сейчас. Если Зеленский хочет себе такого будущего, он может его себе обеспечить", – отметил политолог.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), михаил саакашвили, политика, мнения, новости
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
Политолог Шатров: Зеленский будет брошен Западом и повторит судьбу Саакашвили
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым.
Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму"
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По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.
"Надо сохранять армию, потому что придется еще долго обороняться и не положить всех в это горнило войны Запада против России. Я не считаю человеком, способным на здравомыслящие решения, тем не менее, его пыл должен подугаснуть. Оказавшись в этом большом окружении, он понял, что выбираться из этой ситуации Украине придется рано или поздно одной – надеяться не на кого", – считает Шатров.
Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью.
"Надеюсь, судьба Саакашвили служит для него (Зеленского – ред.) ярким примером, во что превратился этот деятель и в каком положении он находится сейчас. Если Зеленский хочет себе такого будущего, он может его себе обеспечить", – отметил политолог.