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В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила" - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"
В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила" - РИА Новости Крым, 06.05.2024
В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"
В Севастополе открылся мемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны города на мысе Фиолент". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T20:11
2024-05-06T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе открылся мемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны города на мысе Фиолент". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Среди воинов, которые нашли здесь вечный покой — Герой Советского Союза Герасим Рубцов, командир 456-го полка 109-й стрелковой дивизии. Он организовал круговую оборону в районе монастыря и мыса Фиолент, но трагически погиб."До настоящего времени не было места, где обозначено его упокоение. А теперь его имя нанесено на новый мемориал, где собраны имена известных и установленных общественниками бойцов, которые участвовали в обороне Севастополя. Здесь много врачей нашего военного госпиталя, в том числе и бойцов, которые погибли здесь при освобождении города. Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить ее вечно", - сказал Развожаев.Губернатор уточнил, что мемориал был благоустроен по инициативе севастопольских общественных организаций при поддержке сенатора Совета Федерации Екатерины Алтабаевой. Одним из участников инициативной группы стал ветеран военной службы, ранее служивший на Черноморском флоте — Игорь Савостин.Участники церемонии возложили цветы к новому мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, великая отечественная война
В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"

В Севастополе открыли "Братскую могилу воинов-участников второй обороны на мысе Фиолент"

20:11 06.05.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяМемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент"
Мемориал Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе открылся мемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны города на мысе Фиолент". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На плитах начертаны 343 имени участников боев за Севастополь в 1941-1944 годах. По данным документов о потерях личного состава различных частей, останки защитников города покоятся в этом месте — на Фиоленте, рядом со Свято-Георгиевским монастырем", - написал он в своем Telegram-канале.
Среди воинов, которые нашли здесь вечный покой — Герой Советского Союза Герасим Рубцов, командир 456-го полка 109-й стрелковой дивизии. Он организовал круговую оборону в районе монастыря и мыса Фиолент, но трагически погиб.
"До настоящего времени не было места, где обозначено его упокоение. А теперь его имя нанесено на новый мемориал, где собраны имена известных и установленных общественниками бойцов, которые участвовали в обороне Севастополя. Здесь много врачей нашего военного госпиталя, в том числе и бойцов, которые погибли здесь при освобождении города. Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить ее вечно", - сказал Развожаев.
Губернатор уточнил, что мемориал был благоустроен по инициативе севастопольских общественных организаций при поддержке сенатора Совета Федерации Екатерины Алтабаевой. Одним из участников инициативной группы стал ветеран военной службы, ранее служивший на Черноморском флоте — Игорь Савостин.
Участники церемонии возложили цветы к новому мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.
 
СевастопольНовостиМихаил РазвожаевПамятникиПамятники СевастополяВеликая Отечественная война
 
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