https://crimea.ria.ru/20240506/v-sevastopole-otkryli-novyy-memorial-bratskaya-mogila-1137082452.html

В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"

В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила" - РИА Новости Крым, 06.05.2024

В Севастополе открыли новый мемориал "Братская могила"

В Севастополе открылся мемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны города на мысе Фиолент". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T20:11

2024-05-06T20:11

2024-05-06T20:11

севастополь

новости

михаил развожаев

памятники

памятники севастополя

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137082337_0:93:900:599_1920x0_80_0_0_d0c2a12805753217f188d14ee3d0de05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе открылся мемориал "Братская могила воинов-участников второй обороны города на мысе Фиолент". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Среди воинов, которые нашли здесь вечный покой — Герой Советского Союза Герасим Рубцов, командир 456-го полка 109-й стрелковой дивизии. Он организовал круговую оборону в районе монастыря и мыса Фиолент, но трагически погиб."До настоящего времени не было места, где обозначено его упокоение. А теперь его имя нанесено на новый мемориал, где собраны имена известных и установленных общественниками бойцов, которые участвовали в обороне Севастополя. Здесь много врачей нашего военного госпиталя, в том числе и бойцов, которые погибли здесь при освобождении города. Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому защитнику нашего города. Мы планомерно возвращаем их имена, возвращаем эту память и будем хранить ее вечно", - сказал Развожаев.Губернатор уточнил, что мемориал был благоустроен по инициативе севастопольских общественных организаций при поддержке сенатора Совета Федерации Екатерины Алтабаевой. Одним из участников инициативной группы стал ветеран военной службы, ранее служивший на Черноморском флоте — Игорь Савостин.Участники церемонии возложили цветы к новому мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, великая отечественная война