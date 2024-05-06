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Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T18:43
2024-05-06T18:43
новости
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение, говорится в заявлении МИД России.В МИД России отметили, что "в стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД"."После этого США незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры. Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идет полным ходом", – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве."Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – заключили в МИД.
https://crimea.ria.ru/20240506/moskva-predupredila-britaniyu-ob-otvetnykh-udarakh-po-ee-voennym-obektam-1137084823.html
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новости, россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), рсмд
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США

Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности – МИД

18:43 06.05.2024
 
© РИА Новости . В. Киселев / Перейти в фотобанкСамоходные ракетные установки РСД-10
Самоходные ракетные установки РСД-10 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . В. Киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение, говорится в заявлении МИД России.
В МИД России отметили, что "в стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД".
"После этого США незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры. Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идет полным ходом", – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – заключили в МИД.
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