https://crimea.ria.ru/20240506/rossiya-pristupaet-k-proizvodstvu-rsmd-v-otvet-na-deystviya-ssha-1137085962.html
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T18:43
2024-05-06T18:43
2024-05-06T18:43
новости
россия
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
рсмд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122526795_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_918c412a8cb3baec3262d8b2d7592343.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение, говорится в заявлении МИД России.В МИД России отметили, что "в стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД"."После этого США незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры. Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идет полным ходом", – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве."Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – заключили в МИД.
https://crimea.ria.ru/20240506/moskva-predupredila-britaniyu-ob-otvetnykh-udarakh-po-ee-voennym-obektam-1137084823.html
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122526795_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_662b8206a956c272f2f17093ab734f0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), рсмд
Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США
Россия начинает производство ракетных систем средней и меньшей дальности – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира, Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение, говорится в заявлении МИД России.
В МИД России отметили, что "в стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД".
"После этого США незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры. Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идет полным ходом", – пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", – заключили в МИД.