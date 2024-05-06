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Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона
Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России в связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T19:31
2024-05-06T19:31
2024-05-06T19:31
франция
новости
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России в связи со все более воинственными заявлениями французского руководства и поступающей информацией о возрастающей вовлеченности Франции в конфликт вокруг Украины. Об этом сообщает МИД РФ.С российской стороны были изложены принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта, сказано в сообщении ведомства.Ранее в МИД был вызван посол Британии в Москве. Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия.В министерстве также сообщили, что Россия, отвечая на действия США, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности и вновь предупреждает Вашингтон, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Москва снимет свой односторонний мораторий на их размещение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуВ МИД ответили на слова Зеленского про украинский шеврон на плече у БогаНАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
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франция, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), эммануэль макрон
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений Макрона