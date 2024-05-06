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Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам
Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам
Послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T18:01
2024-05-06T18:01
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия, сообщает МИД РФ."Н. Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Д. Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России, – сказано в сообщении. – Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта".Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.Кроме того, посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше сделали заявление по поводу отправки войск на УкраинуВ МИД ответили на слова Зеленского про украинский шеврон на плече у БогаНАТО всерьез готовится воевать с Россией - МИД
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РИА Новости Крым
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новости, россия, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам

Ответом на удары по России могут стать любые объекты Британии на Украине и за ее пределами

18:01 06.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия, сообщает МИД РФ.
"Н. Кейси было жестко указано на то, что враждебный выпад Д. Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России, – сказано в сообщении. – Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта".
Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.
"Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", – уточнили в дипломатическом ведомстве.
Кроме того, посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса.
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