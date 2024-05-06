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Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область
Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область
42 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, трое из них дети. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T17:43
2024-05-06T17:36
минздрав рф
новости
происшествия
белгородская область
больница
дети
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. 42 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, трое из них дети. Об этом сообщили в Минздраве России.32 из пострадавших, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. Четверо раненых – в тяжелом состоянии, состояние 26 оценивается как средней тяжести, уточнили в ведомстве.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим находится под личным контролем главы ведомства России Михаила Мурашко, подчеркнули в минздраве.Ранее в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона ранены мужчина и женщина.Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
https://crimea.ria.ru/20240506/posle-ataki-rszo-vampire-ranena-8-letnyaya-devochka-i-pogib-mirnyy-zhitel-1137084193.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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минздрав рф, новости, происшествия, белгородская область, больница, дети, обстрелы белгородской области
Трое детей ранены в результате атаки дронов на Белгородскую область

Увеличилось число пострадавших от атаки дронов на Белгородскую область – трое из них дети

17:43 06.05.2024
 
© РИА Новости . Evgeniy Samarin / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Evgeniy Samarin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. 42 человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, трое из них дети. Об этом сообщили в Минздраве России.
"В результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области ранения получили 42 человека, среди них трое детей", – сказано в сообщении ведомства.
32 из пострадавших, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. Четверо раненых – в тяжелом состоянии, состояние 26 оценивается как средней тяжести, уточнили в ведомстве.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим находится под личным контролем главы ведомства России Михаила Мурашко, подчеркнули в минздраве.
Ранее в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе региона ранены мужчина и женщина.
Утром украинские дроны атаковали две "ГАЗели" и легковой автомобиль с работниками предприятия "Агро-Белогорье". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли.
В субботу в результате взрыва в селе Красное Шебекинского городского округа Белгородской области был поврежден инфраструктурный объект связи. А в селе Вергилевка Белгородского района после падения и детонации дрона был поврежден жилой дом.
В пятницу ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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Минздрав РФНовостиПроисшествияБелгородская областьБольницадетиОбстрелы Белгородской области
 
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