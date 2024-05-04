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В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T11:10
2024-05-04T11:10
2024-05-04T11:10
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что удар украинских боевиков пришелся по поселку Красное Шебекинского городского округа.И добавил, что в результате удара мирные жители не пострадали.Кроме того, в субботу еще один дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района. "В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков.Накануне в Шебекино после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала, сообщал Гладков.Утром губернатор сообщил о воздушной атаке противника в селе Вознесеновка, в результате которой ранение получил мужчина. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший с осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу.Кроме того, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчинаГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
Инфраструктурный объект связи поврежден взрывом в Шебекинском округе Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что удар украинских боевиков пришелся по поселку Красное Шебекинского городского округа.
"При атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - сообщил он в Telegram-канале.
И добавил, что в результате удара мирные жители не пострадали.
Кроме того, в субботу еще один дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района.
"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков.
Накануне в Шебекино после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала, сообщал Гладков.
Утром губернатор сообщил о воздушной атаке противника
в селе Вознесеновка, в результате которой ранение получил мужчина. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший с осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу.
Кроме того, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус
, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
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