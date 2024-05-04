Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240504/v-belgorodskoy-oblasti-dron-kamikadze-atakoval-obekt-svyazi-1137041823.html
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T11:10
2024-05-04T11:10
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что удар украинских боевиков пришелся по поселку Красное Шебекинского городского округа.И добавил, что в результате удара мирные жители не пострадали.Кроме того, в субботу еще один дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района. "В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков.Накануне в Шебекино после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала, сообщал Гладков.Утром губернатор сообщил о воздушной атаке противника в селе Вознесеновка, в результате которой ранение получил мужчина. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший с осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу.Кроме того, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчинаГлава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ ПутинаНад Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:19:455:360_1920x0_80_0_0_46978c7747eea8b802b3ced338f47a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи

Инфраструктурный объект связи поврежден взрывом в Шебекинском округе Белгородской области

11:10 04.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что удар украинских боевиков пришелся по поселку Красное Шебекинского городского округа.
"При атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - сообщил он в Telegram-канале.
И добавил, что в результате удара мирные жители не пострадали.
Кроме того, в субботу еще один дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка Белгородского района.
"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - написал Гладков.
Накануне в Шебекино после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. На рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала, сообщал Гладков.
Утром губернатор сообщил о воздушной атаке противника в селе Вознесеновка, в результате которой ранение получил мужчина. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший с осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу.
Кроме того, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина
Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина
Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12На Сапун-горе почтили память воинов-освободителей Севастополя
11:52Бастрыкин проверит факты нарушения прав многодетных семей в Севастополе
11:33В Крыму остановили паромную переправу
11:15В детском саду Севастополя сотрудница ударила ребенка по лицу
11:10В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал объект связи
10:52"Страдания и зло не одолеют нас": патриарх поздравил верующих с Пасхой
10:31За отвагу и героизм: Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО
10:03В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить
09:52Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ
09:28Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
09:11Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине
08:45Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
08:22Что покажет "мирный" саммит в Швейцарии
07:59В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухи
07:34В Крыму запустили четыре новых автобусных маршрута
07:02В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
07:00Над Крымом сбиты четыре ракеты ATACMS
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Лента новостейМолния