https://crimea.ria.ru/20240502/pytalsya-razobrat-minu-v-belgorodskoy-oblasti-pogib-muzhchina-1136994809.html

Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина

Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина

Мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T17:44

2024-05-02T17:44

2024-05-02T17:44

белгородская область

происшествия

общество

вячеслав гладков

новости

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23a08b2a394b7128a457511af998df59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. "Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких. Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей. Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя", - напомнил глава региона.Ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибЧетверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в Донецке

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости, обстрелы белгородской области