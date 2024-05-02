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Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина
Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина
Мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T17:44
2024-05-02T17:44
белгородская область
происшествия
общество
вячеслав гладков
новости
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. "Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких. Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей. Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя", - напомнил глава региона.Ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибЧетверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в Донецке
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости, обстрелы белгородской области
Пытался разобрать мину: в Белгородской области погиб мужчина

Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину - Гладков

17:44 02.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Мирный житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Трагедия произошла в селе Вторая Наумовка Белгородского района, где в настоящий момент введен режим ЧС и жители не должны находиться", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
"Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких. Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей. Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя", - напомнил глава региона.
Ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.
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Белгородская областьПроисшествияОбществоВячеслав ГладковНовостиОбстрелы Белгородской области
 
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