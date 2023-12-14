https://crimea.ria.ru/20231214/stalo-izvestno-o-sostoyanii-podorvavshikhsya-na-mine-v-belgorodskoy-oblasti-1133532368.html

Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области

Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области

Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, находится в реанимации на ИВЛ с частичной ампутацией нижних... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

вячеслав гладков

белгородская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, находится в реанимации на ИВЛ с частичной ампутацией нижних конечностей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще двое пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. У женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у одного мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области накануне. ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, общество