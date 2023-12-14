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Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области
Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, находится в реанимации на ИВЛ с частичной ампутацией нижних... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:14
2023-12-14T12:14
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, находится в реанимации на ИВЛ с частичной ампутацией нижних конечностей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще двое пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. У женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у одного мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области накануне. ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погиб
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, общество
Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области

Один из подорвавшихся на мине в Белгородской области находится в реанимации на ИВЛ

12:14 14.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, находится в реанимации на ИВЛ с частичной ампутацией нижних конечностей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В областной больнице сейчас находится мужчина с частичной ампутацией нижних конечностей. Врачи провели операцию, он находится в реанимации под ИВЛ (искусственной вентиляцией легких – ред.), в тяжелом состоянии. После стабилизации будет решаться вопрос о транспортировке его в федеральный центр", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще двое пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. У женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у одного мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области накануне. ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияОбщество
 
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