https://crimea.ria.ru/20231114/v-gorlovke-ot-razryva-zapreschennoy-miny-lepestok-postradal-mirnyy-zhitel-1132785749.html
В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
В Горловке Донецкой области в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" был ранен мирный житель. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T18:41
2023-11-14T18:41
2023-11-14T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Горловке Донецкой области в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" был ранен мирный житель. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 14 ноября зарегистрировано 140 случаев подрыва граждан республики на минах такого типа, в числе пострадавших – 10 детей.В сентябре в результате подрыва мин "Лепесток" в Донецке пострадали двое мирных граждан. Тяжелые ранения получил мужчина преклонного возраста, еще одна женщина лишилась стопы, наступив на мину.Противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряжаются кассетные боеприпасы, запрещенные для использования в зоне городской застройки специальной Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин. Их устанавливают дистанционным способом для того, чтобы пресекать передвижения вражеской пехоты, повреждая ноги бойцов.Тем не менее ВСУ неоднократно применяют такие мины в городах и селах. О том, что такие случаи были зафиксированы на Донбассе и под Харьковом, 14 ноября заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней. По его мнению, есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеБоевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядамиПутин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине
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донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии, горловка, россия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
В Горловке при разрыве противопехотной мины "Лепесток" ранен мирный житель