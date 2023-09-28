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Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя
Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя
Два человека получили серьезные ранения в Донецке из-за непрекращающегося террора со стороны киевского режима. Об этом в четверг сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T21:03
2023-09-28T21:03
2023-09-28T21:06
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Два человека получили серьезные ранения в Донецке из-за непрекращающегося террора со стороны киевского режима. Об этом в четверг сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, тяжелые ранения в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил пенсионер, еще одна местная жительница лишилась стопы, наступив на мину "лепесток".Всего за текущие сутки, по его данным, обстрелами боевиков были повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. В течение дня украинские боевики 11 раз били по Донецку, выпустив 36 артиллерийских снарядов.Киевские боевики бьют по Донецку и мирным населенным пунктам Донбасса каждый день. В результате разрушается инфраструктура, ранения получают мирные люди. Так, 22 сентября из-за прилетов пострадали семь жителей, на следующий день в больницы с ранениями попали еще две женщины. Огнем украинских боевиков были повреждены девять жилых домов. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиУдар ВСУ по Донецку – есть жертвыВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, события в донбассе, новости, общество
Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя
Мужчина и женщина подорвались на минах в Донецке - Пушилин
21:03 28.09.2023 (обновлено: 21:06 28.09.2023)