https://crimea.ria.ru/20230928/arta-boepripasy-lepestki-v-donetske-raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1131735452.html

Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя

Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Арта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя

Два человека получили серьезные ранения в Донецке из-за непрекращающегося террора со стороны киевского режима. Об этом в четверг сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T21:03

2023-09-28T21:03

2023-09-28T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Два человека получили серьезные ранения в Донецке из-за непрекращающегося террора со стороны киевского режима. Об этом в четверг сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, тяжелые ранения в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил пенсионер, еще одна местная жительница лишилась стопы, наступив на мину "лепесток".Всего за текущие сутки, по его данным, обстрелами боевиков были повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. В течение дня украинские боевики 11 раз били по Донецку, выпустив 36 артиллерийских снарядов.Киевские боевики бьют по Донецку и мирным населенным пунктам Донбасса каждый день. В результате разрушается инфраструктура, ранения получают мирные люди. Так, 22 сентября из-за прилетов пострадали семь жителей, на следующий день в больницы с ранениями попали еще две женщины. Огнем украинских боевиков были повреждены девять жилых домов. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиУдар ВСУ по Донецку – есть жертвыВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек

донецкая народная республика (днр)

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, события в донбассе, новости, общество