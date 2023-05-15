https://crimea.ria.ru/20230515/v-donetske-posle-obstrela-vsu-bez-sveta-ostalis-92-tysyachi-chelovek-1128734783.html

В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек

В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек

Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T17:23

2023-05-15T17:23

2023-05-15T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Также без энергоснабжения два угледобывающих предприятия - шахта имени Засядько и шахта имени Горького. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек."Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.Энергетики уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газаПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230515/v-tsentre-luganska-progremel-moschnyy-vzryv-1128729300.html

донецк

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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