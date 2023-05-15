Рейтинг@Mail.ru
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230515/v-donetske-posle-obstrela-vsu-bez-sveta-ostalis-92-tysyachi-chelovek-1128734783.html
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T17:23
2023-05-15T17:24
донецк
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
общество
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
жкх
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/35/1101223517_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_9f42221d2ad91811be3da3fda80578a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Также без энергоснабжения два угледобывающих предприятия - шахта имени Засядько и шахта имени Горького. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек."Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.Энергетики уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газаПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230515/v-tsentre-luganska-progremel-moschnyy-vzryv-1128729300.html
донецк
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/35/1101223517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2877ae5b82ff1631bf986130b355a46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), общество, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, жкх, новости
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек

В Донецке после обстрела ВСУ обесточены 92 тысячи абонентов и две шахты

17:23 15.05.2023 (обновлено: 17:24 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В 14:47 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточивание нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 669 трансформаторных подстанций, 92,2 тысячи бытовых абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также без энергоснабжения два угледобывающих предприятия - шахта имени Засядько и шахта имени Горького. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
14:21
В центре Луганска прогремел мощный взрыв
"Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.
Энергетики уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено, заключили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три села Курской области попали под обстрел ВСУ
ВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
 
ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеЖКХНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Главные события и заявления дня: 15 мая
21:01Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
20:49На западе Крыма на несколько дней отключат газ
20:28В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
20:13Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
20:03Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ
19:46Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
19:27Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
19:09Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
18:52Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
18:20Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
17:59Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
17:38В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:23В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
16:03На горе Кошка в Крыму пострадал турист
15:50Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
15:19Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки
15:07Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Лента новостейМолния