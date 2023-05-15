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В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T17:23
2023-05-15T17:23
2023-05-15T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Ряд высоковольтных подстанций Донецка обесточены в результате обстрела со стороны ВСУ в понедельник, без света остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Также без энергоснабжения два угледобывающих предприятия - шахта имени Засядько и шахта имени Горького. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 86 человек."Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, начаты работы по эвакуации шахтеров. Пострадавших нет", - уточнили в министерстве.Энергетики уже проводят аварийные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Три села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газаПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230515/v-tsentre-luganska-progremel-moschnyy-vzryv-1128729300.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), общество, новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, жкх, новости
В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
В Донецке после обстрела ВСУ обесточены 92 тысячи абонентов и две шахты
17:23 15.05.2023 (обновлено: 17:24 15.05.2023)