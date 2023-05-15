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Три села Курской области попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Три села Курской области попали под обстрел ВСУ
Три села Курской области попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Три села Курской области попали под обстрел ВСУ
Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T12:54
2023-05-15T12:54
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар в понедельник утром.Аварийные бригады уже устраняют повреждения.Кроме того, под удар попал и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Здесь зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 10 мая в Суджанском районе Курской области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей. А 11 мая украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости
Три села Курской области попали под обстрел ВСУ

Три села Курской области попали под обстрел ВСУ: 600 человек без света и поврежден ФАП

12:54 15.05.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСпасатели в Курской области
Спасатели в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.
Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар в понедельник утром.
"Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады уже устраняют повреждения.
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Кроме того, под удар попал и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Здесь зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины.
"Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений. Никто из жителей не пострадал. В самое ближайшее время окажем помощь в проведении ремонта", - уточнил Старовойт.
С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 10 мая в Суджанском районе Курской области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей. А 11 мая украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаПроисшествияОбществоНовости
 
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