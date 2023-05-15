https://crimea.ria.ru/20230515/tri-sela-kurskoy-oblasti-popali-pod-obstrel-vsu-1128725751.html

Три села Курской области попали под обстрел ВСУ

Три села Курской области попали под обстрел ВСУ - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Три села Курской области попали под обстрел ВСУ

Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T12:54

2023-05-15T12:54

2023-05-15T12:54

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Украины Рыльского района Курской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.Села Локоть и Красный Пахарь попали под удар в понедельник утром.Аварийные бригады уже устраняют повреждения.Кроме того, под удар попал и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Здесь зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 10 мая в Суджанском районе Курской области украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей. А 11 мая украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область

https://crimea.ria.ru/20230515/vsu-obstrelyali-11-naselennykh-punktov-khersonskoy-oblasti-1128722516.html

курская область

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украина

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2023

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, общество, новости